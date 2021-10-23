Что произошло после матча Ротор – Алания

Ротор и Алания сыграли со счетом 0:0. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Матч «Ротор» - «Алания» 19 тура первенства ФНЛ завершился со счетом 0:0 на табло, но стал одним из самых эмоциональных в сезоне. «КП-Волгоград» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча Ротор – Алания 23 октября 2021 года.

Как только прозвучал финальный свисток, болельщики «Ротора» сказали спасибо команде за волю к победе и характер. «Молодцы!» - кричали фанаты. Дмитрий Хохлов на послематчевой пресс-конференции тоже благодарил футболистов за игру.

- Отличная игра в исполнении нашей команды. Благодарен и горд за своих игроков, за тот футбол, который они демонстрировали, ту самоотдачу, характер. Но невозможно играть 11 против 14, а потом и 10 против 14. И уже это не первую игру, видимо, кому-то «Ротор» очень не нужен наверху турнирной таблицы. Потому что те, решения, которые принимают судьи, меня в шок вообще повергают, - заявил наставник «Ротора».

Дмитрий Хохлов отметил, что сине-голубые выходили на поле «заряженные». В первом тайме было много брака, вторую половину отыграли более хладнокровно, создали много моментов, но реализовать не смогли. Главный тренер «Ротора» рассказал, какие моменты в судействе возмутили его больше всего. В их числе два эпизода с участием Аслана Дудиева и момент, когда вышедший на замену Олег Николаев получил локтем в голову.

- Первый момент с Дудиевым: в штрафной соперника сбивает, целенаправленно сбивает. Игрок не играет в мяч, он не видит мяча, он просто влетает в нашего игрока – судья не реагирует. Пенальти не ставит. Второй момент с Дудиевым: вбегает в зону и человека блокирует так, что у него сейчас челюсть непонятно, на месте или нет, - отметил Хохлов. – Николаева локтем выбивают, игрок чуть сознание не теряет и все это пропускается мимо. Тем не менее, мы показываем хороший, качественный футбол, поэтому я за сегодняшнюю игру благодарен ребятам, которые были на поле.

Тренер соперников тоже остался доволен своей командой.

- Великолепная атмосфера и игра была тоже великолепная в нашем исполнении. Не удалось забить гол, реализовать, есть давление определенное. Ребята видят, что переигрывают все команды, но результат немножко хромает. Надо забивать свои моменты. У команды «Ротор» тоже были свои моменты, играли дома, очень квалифицированные футболисты. Поэтому боевая ничья, нулевая, - высказался о прошедшем матче и соперниках главный тренер ФК «Алания» Спартак Гогниев.

Следующая встреча у «Ротора» - кубковая, 27 октября команда принимает «Ахмат».

- К сожалению, игроки, которые у нас находятся в лазарете, вряд ли помогут. Кадровые проблемы как были, так и остались, - ответил на вопрос журналистов о составе Дмитрий Хохлов.