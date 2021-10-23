В Волгоградской области выросли тарифы на перемещение и хранение задержанного транспорта

Эвакуация авто обойдется волгоградцам еще дороже. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области сейчас действуют долгосрочные тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств. Для многих штрафстоянок они были расписаны вплоть до 2025 года. Но в комитете тарифного регулирования региона сообщили, что приказы за эвакуацию и хранение мотоцикла, автомобиля или судна на специализированной стоянке пришлось пересмотреть и повысить тарифы на 2022 год из-за повсеместного роста цен с учетом обновленных индексов Министерства экономического развития России.

- В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 30.09.2021, разработанным Министерством экономического развития России, прогнозные индексы потребительских цен на 2022 год были изменены, - сообщили в ведомстве.

Выросли тарифы не сильно – от нескольких копеек до нескольких рублей. В процентном соотношении эвакуация и хранение ТС подорожают на 0,15 – 0,39%. Изменения коснутся величины тарифов на услуги компаний «Алеко и К», которая обслуживает штрафстоянки в Волжском и Среднеахтубинском районе, компаний «Автолюкс», «АСБ» и МКП «ГЦУПП», работающих в Дзержинском, Красноармейском, Советском и Центральном районах Волгограда, а также компании и индивидуальных предпринимателей из Михайловки, Урюпинска и из пяти районов области. В ближайшее время пересмотрят тарифы и для других предпринимателей, работающих в этой сфере.

СКОЛЬКО БУДЕМ ПЛАТИТЬ ЗА ЭВАКУАЦИЮ И ШТРАФСТОЯНКУ В ВОЛГОГРАДЕ И ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ

В 2022 году жителям Волгограда, Среднеахтубинского, Еланского, Жирновского, Котовского, Суровикинского районов за перемещение задержанных ТС на штрафстоянку придется отдать на 3,86 рубля (0,19%) больше. Тариф составит 2018,56 рубля. Если машину увезут на стоянку в центре Волгограда или в Котельниковском районе области, заплатить придется чуть меньше – 1959,77 рубля. Тариф с 1 января вырастет на 7,52 рубля или 0,38%. Жителям Урюпинска эвакуация транспорта обойдется вообще в копейки – 80 рублей 75 копеек. Повысили расценки всего на 16 копеек или 0,2%. При этом в еще в четыре раза дешевле перемещение задержанного ТС в Волжском и Михайловке. В 2022 году тариф вырастет на 3 копейки и составит 20,18 рубля.

Кроме того, в пределах 13- 83 рублей вырастут в 2022 году тарифы на перемещение до ближайшей штрафстоянки задержанных в Волгограде и области лодок, катеров и прочих маломерных судов. Рост также не превысит 0,39%.

Хранение автомобиля массой до 3,5 тонны на большинстве специализированных стоянок Волгограда, а также Среднеахтубинского, Еланского, Жирновского, Котовского и Суровикинского районов подорожает в 2022 году на 12 копеек до 59,61 рубля в час. За мотоцикл придется отдать на 5 копеек больше – 29,8 рубля за каждый час на штрафстоянке. Стоимость хранения лодок, катеров и гидроциклов также вырастет в пределах рубля.