Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 23 октября: рекордное число заболевших и смертей

Заболеваемость растет с каждым днем. Фото: Артем КИЛЬКИН

В России за минувшие сутки зафиксировали 37 тысяч 678 заражений COVID-19. Заболеваемость коронавирусом резко возросла во многих регионах. И Волгоградская область исключением не стала, хотя по суточному приросту на сегодня оказалась лишь в третьей десятке по стране. За сутки ковид подтвердили у 391 человек – это новый рекорд. Общее число заболевших перевалило за 100,6 тысячи человек. Рекордное сегодня в регионе и число смертей. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 23 октября 2021 года.

Число смертей от коронавируса растет по всей России, за сутки в стране умерло 1075 человек. Волгоградская область вошла в число регионов, где смертность достигла критического уровня. За сутки эксперты подтвердили, что именно ковид убил еще 29 жителей региона. Всего умерших на сегодня 3327 человека. Это не считая еще нескольких тысяч человек, которые скончались в ковидных госпиталях, но коронавирус у них основной причиной смерти не признали.

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Растет число заболевших, увеличивается и количество госпитализаций. Власти региона бьют тревогу – ковидные койки заполнены почти полностью. Если тяжелых больных будет еще больше, их просто негде будет лечить. Пока статистика выздоровевших гораздо меньше прироста заразившихся. Выписались по выздоровлению за прошедшие сутки 327 человек, всего за время пандемии – чуть больше 89 тысяч.

С понедельника, 25 октября наличие документа о вакцинации или перенесенном ковиде будет пропуском в кафе, столовую, баню. Уже действуют ограничения в сфере спорта, культуры, досуга и развлечений. А с 30 октября по 7 ноября в Волгоградской области объявили нерабочими днями. График работы будут устанавливать директора предприятий, организаций и компаний, так что на деле трудиться будут большинство жителей региона, в том числе чиновники, медики, полицейские, сотрудники сферы пассажирских перевозок, общепита, торговли и других.