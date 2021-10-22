Футбольный турнир в Астрахани выиграла команда с десятью африканскими и четырьмя местными студентами

Интернациональная команда в любительской лиге одержала 14 побед в 16-ти матчах. Фото: Астраханский государственный технический университет.

В каждом регионе страны проходят всевозможные любительские турниры по футболу. В Астрахани в одном из подобных соревнований победу одержала сборная государственного технического университета. И команда эта довольно необычная, составлена она из африканских студентов. В коллективе 10 темнокожих ребят и четверо местных. Выше ли уровень футбола у иностранцев, на каких языках приходится общаться внутри команды и были ли на матчах проявления расизма? «Комсомолка» пообщалась с тренером сборной и с одним из ее лидеров, который приехал в Россию из Камеруна.

ГВИНЕЯ, ГАИТИ, СЕНЕГАЛ И НЕ ТОЛЬКО

Сборная Астраханского государственного технического университета постоянный участник различных турниров в своем регионе. Ее не спутать ни с кем, и разговоры о ней ходят уже далеко за пределами астраханской губернии. Фишка в том, что за команду играют темнокожие футболисты. Не один-два, а почти весь состав. Прямо сейчас в составе только четверо астраханцев, остальные десять – студенты, которые приехали из стран Африки и не только. Кот-д’Ивуар, Камерун, Гвинея-Бисау, Гана, Гвинея, Сенегал, есть парень и из Гаити. Собирает коллектив в вузе тренер Ильдар Сагутдинов. Из-за того, что состав интернациональный, приходится разговаривать на разных языках. Все ребята понимают русский, но в игре нужно общаться на родном языке.

- Игровые моменты я знаю на многих языках – португальском, французском, английском. Во время игры футболист должен понимать подсказку на своем языке, ведь он еще и одновременно следит за мячом, противником, расположением на поле, развитием атаки, обороной. В этой ситуации он не сможет думать на другом языке. Он думает на том языке, который впитал с молоком матери. Мне приходится говорить на их языке, тогда они меня слышат и понимают, - делится Ильдар Сагутдинов.

В ИХ СТРАНАХ В ФУТБОЛ ИГРАЮТ ВСЕ

В любительских лигах зачастую играют футболисты, которые имеют профессиональный опыт, но по разным причинам закончили карьеру. Большинство в довольно юном возрасте. Студенческая команда не может принять любого игрока, он должен быть обязательно учащимся этого вуза. Ильдар Сагутдинов отмечает, что африканцы имеют преимущества над российскими студентами по уровню игры. Поэтому нет ничего удивительного, что их большинство в сборной АГТУ.

- Все они прошли местные спортивные школы, в их странах почти все играют в футбол. И у них очень высокий уровень. Но из-за того, что у них профессиональные футболисты зарабатывают около 22 тысяч рублей в месяц, если перевести на наши деньги, африканцы приезжают к нам учиться на разные профессии, чтобы зарабатывать хорошие деньги, - рассказал тренер Ильдар Сагутдинов.

«НАЗЫВАЮТ МЕНЯ ДЯДЕЙ»

Тренер футбольной сборной АГТУ отмечает, что иностранным студентам в первое время очень сложно приходится в России. Они не знают языка, поэтому почти никуда не выбираются, время проводят либо в вузе, либо дома. Ильдар Фаритович старается всячески помогать темнокожим ребятам, которые у него играют. Те отвечают взаимностью и раньше вообще называли «папой Фарит», а теперь - «дядей».

- Они раньше называли «папа Фарит». Я им говорю: «Я вам не папа, перестаньте». В университете из-за этого на меня многие косо поглядывали. Тогда я разрешил им называть меня «дядей». Иностранному студенту в Астрахани, да и в любом городе очень тяжело. Поэтому нужно помогать, например, свозить в Сарай-Бату в Астрахани или на Мамаев курган в Волгограде, иностранцам это очень интересно. И я забочусь о них как о своих детях. Естественно и они ко мне относятся со всей душой, - отметил тренер футболистов-студентов.

БОЛЕЛЬЩИКИ МОГУТ ВЫКРИКНУТЬ ЧТО-ТО ОБИДНОЕ

Сборная вуза стала досрочным победителем высшей любительской лиги Астраханской области в формате «8 на 8». Она одержала 14 побед в 16-ти матчах. Выше только суперлига. И в ней команда раньше уже выступала, занимала четвертое место. Но в связи с коронавирусом пропустила один сезон, поэтому пришлось пойти на понижение по дивизионам. Ильдар Сагутдинов рассказал, что соперники хорошо относятся к африканским ребятам, а вот со стороны болельщиков и официальных представителей команд, к сожалению, без расизма не обходится. Кто-нибудь может выкрикнуть что-то обидное.

- На играх смотрят косо, завистников всегда хватает. Игроки других команд очень уважительно относятся, потому что среди звезд футбола очень много великих африканцев. Среди болельщиков и официальных представителей команд бывают оскорбления. Приедет кто-нибудь и говорит на счет цвета кожи. Я отвечаю: «Думайте, что брякаете своим языком. Вы же все-таки взрослые люди». А болельщики еще приходят с пивом на наши матчи, поэтому всякое может быть, - сожалеет Ильдар Сагутдинов.

БУДУЩИЕ НЕФТЯНИКИ

Одним из старожилов сборной вуза является Фиделин Нкама. Он приехал учиться в Астрахань из Камеруна, сейчас он уже в магистратуре, получает образование в сфере нефти и газа. Фиделин, в команде его еще называет Фидель, уже не просто футболист, а играющий тренер.

- Каждый из них – индивидуальность, но, чтобы они стали командой, нужны не только мои усилия. Мне очень сильно помогает Фиделин, - рассказал Ильдар Сагутдинов.

Попал в сборную Фиделин по предложению своего друга, с которым он жил в общежитии. Он очень этому обрадовался, ведь с детства играет в футбол.

- Мы все с детства играем в футбол, каждый на своей Родине. В Астрахани мы много тренируемся, занятие у нас проходят 4 раза в неделю. Мы работаем над физическим состоянием, тактикой и упражняемся с мячом, - рассказал Фиделин Нкама.

Фиделин отметил, что во время матчей с соперниками никаких проблем не возникают. А еще он рассказал, какие футболисты ему нравятся. В их числе Роналду, Месси, Мбаппе, среди россиян он выделил Артема Дзюбу.