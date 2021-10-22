Волгоградцы все чаще покупают дорогие и мощные автомобили. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Федеральная налоговая служба завершает рассылку уведомлений по имущественным налогам в Волгоградской области. Получат их и все владельцы автомобилей, мотоциклов, катеров и прочих средств передвижения. За 2020 год сумма транспортного налога, которая полностью идет в бюджет региона, выросла на 21 миллион и составила 2,2 миллиарда рублей. При этом волгоградцы стали чаще покупать дорогие и мощные автомобили, сообщили в УФНС по Волгоградской области.

На конец 2020 года на граждан и юридических лиц Волгоградской области было зарегистрировано 916,7 тысячи транспортных средств. При этом 853,5 тысячи катеров, мотоциклов и автомобилей принадлежит жителям региона. За последний год у волгоградцев прибавилось 1,9 тысячи единиц техники. За пять лет эта цифра выросла на 7,4 тысячи ездящих, плавающих и летающих машин. У юридических лиц за год стало на 3,5 тысячи транспортных средств больше, всего в базе ФНС 63,2 тысячи единиц техники. Если же смотреть динамику начиная с 2016 года, то активы компаний и организаций выросли за пять лет всего на 800 машин. При этом качественные характеристики заметно изменились.

- Основная часть автопарка волгоградцев в 2020 году - это 427,2 тысячи легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил включительно, - рассказали в региональном управлении налоговой службы.

За 2020 год обычных машин у волгоградцев стало меньше на 2% или на 9,4 тысячи автомобилей. Тенденция сохраняется и в пятилетнем диапазоне – по сравнению с 2016 годом количество таких авто снизилось на 16,3 тысячи штук. При этом автовладельцы все чаще отдают предпочтение легковым автомобилям с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил. За год их доля выросла на 8% или на 21,9 тысячи, за пять лет – почти на 35%. Сейчас столь мощных автомобилей у волгоградцев уже 271,4 тысячи.

Растет и количество дорогостоящих авто в гараж и на парковках Волгоград и области. Только за последний год мощных и роскошных машин в регионе стало больше на 16%, гидроциклов - на 20%.

В ФНС напоминают, что уплатить транспортный налог за 2020 год волгоградцы должны до 1 декабря 2021 года.