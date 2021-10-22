Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 22 октября: более 100 тысяч заболевших и новый суточный рекорд

Заболевших больше с каждым днем. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Коронавирус в Волгоградской области продолжает ставить новые антирекорды. На сегодня COVID-19 подтвердили у 388 человек – это максимум за все время пандемии. А общее число заболевших волгоградцев перевалило за 100 тысяч человек. В регионе ввели режим самоизоляции для пенсионеров, а с 25 октября расширили список мест, куда не пустят без документа или QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. Все ждут решения губернатора Волгоградской области о введении нерабочих дней. Продлятся ковидные выходные в регионе с 30 октября по 7 ноября или дольше, пока не ясно. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 22 октября 2021 года.

Инфографика. Яндекс Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В стране на сегодня более 37 тысяч заразившихся COVID-19 и 1 064 смерти. Кривая коронавируса растет в большинстве регионов. На волгоградцев приходится 25 умерших от ковида за сутки. Это уже не максимум. Всего же инфекция и ее осложнения унесли жизни уже 3298 жителей Волгограда и области. Все чаще в сообщениях о смерти встречаются совсем молодые люди.

Ковидные госпитали, поликлиники и служба скорой помощи региона работают на пределе возможностей. На сегодня на больничном по коронавирусу более 8,2 тысячи человек. Выписались за сутки 305 перенесших ковид пациентов, куда меньше чем заразившихся.

Тем временем, коллективный иммунитет в Волгоградской области достиг 47,1%. Оба компонента вакцины получили 911,8 тысячи человек. Из-за введения ограничений для непривитых салоны красоты и фитнес-клубы теряют клиентов. Вскоре к ним присоединятся общепит и бани. Школьников ждут большие каникулы, а остальным советуют в нерабочие дни сидеть дома.