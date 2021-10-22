«Женщины страдают в 2-3 раза чаще мужчин»: волгоградский хирург рассказал о камнях в желчном пузыре

Волгоградский хирург рассказал, когда ложиться на операцию при желчекаменной болезни. Фото: Александр ГЛУЗ

Обязательно ли нужно обращаться к хирургу, если у вас нашли камни в желчном пузыре? Каковы причины появления этого заболевания, какие оно влечет последствия и кто в группе риска. Об этой болезни современной цивилизации рассказал заведующий кафедрой хирургических болезней №1 Института НМФО ВолгГМУ, доктор медицинских наук Юрий Веденин.

ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Камни в желчном пузыре могут появиться у человека из-за нарушения обмена веществ, ему в свою очередь способствуют сахарный диабет, избыточная масса тела, прием контрацептивов и некоторые другие причины. Без лечения желчекаменная болезнь может даже привести к летальному исходу. Особенно рискуют женщины, рассказывает Юрий Веденин.

Чаще всего в хирургические отделения больниц госпитализируют именно пациентов с желчекаменной болезнью. Так называемые «конкременты» формируются в желчном пузыре или протоках из-за нарушения баланса составных химических частей желчи: лицетина, желчных кислот и холестерин, а также при нарушенном сокращении самого пузыря. В этом случае желчь начинает кристаллизироваться и образуются камни. Само собой, это не быстрый процесс.

Также камнеобразованию может способствовать избыточная масса тела, длительный прием пероральных контрацептивов, заместительная гормональная терапия, которая заменяет уровень эстрогена (женского полового гормона), сахарный диабет, быстрое похудение. Доктор медицинских наук подчеркивает, что по статистике у женщин камни в желчном пузыре формируются в 2-3 раза чаще, чем у мужчин, поэтому пациенткам стоит внимательнее отнестись ко всем вышеперечисленным факторам риска.

КАК ЛЕЧИТЬ БЕЗ ОПЕРАЦИИ

Волгоградский врач предупреждает пациентов, убрать камни из желчного пузыря или протоков без операции невозможно. Другие способы гораздо менее эффективны в лечении этой болезни, а иногда и опасны. Например, прием урсодезоксихолевой кислоты не растворяет камни, а может только осложнить желчекаменную болезнь.

Осложнения могут быть следующими: если при сокращении пузыря камень закрывает «вход» в орган, это может спровоцировать даже гангрену. Проток перекрыт – пузырь не функционирует. В том случае, когда камень перемещается в общий желчный проток, он может закупорить вход в двенадцатиперстную кишку. Из-за этого желчь может начать забрасываться в поджелудочную железу, что вызовет острый билиарный панкреатит. Это только немногие заболевания, которые могут возникнуть из-за неправильной работы желчного пузыря.

Из-за нарушенного желчеоттока в организме пациента может начаться образование множественных холангиогенных абсцессов печени, что без должного и своевременного лечения приведет к летальному исходу.

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ

- Чем раньше, тем лучше, говорит заведующий кафедрой хирургических болезней №1 Института НМФО ВолгГМУ. Не стоит ждать серьезных осложнений из-за камней в желчном пузыре. Операция чаще всего даже не «полосная». Орган могут удалить через небольшие проколы в брюшной стенке. Можно даже удалить только камни и сохранить пузырь. Однако хирурги считают, что лучше вырезать весь орган, потому что сам желчный пузырь образует камни. Кроме того, из-за рубца после удаления камней, пузырь будет хуже сокращаться и выполнять свою функцию, что приведет к рецидиву болезни.