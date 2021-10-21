Техосмотр-2021 по новым правилам в Волгограде

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Уважаемые автовладельцы!

В двух новых сертифицированных пунктах технического осмотра, вы сможете быстро и недорого пройти техосмотр по новым правилам и получить диагностическую карту всего за 499 рублей.

С 1 марта 2021 года в России введены новые правила технического осмотра транспортных средств. Согласно этим правилам:

- Технический осмотр автомобиля можно пройти в любом регионе РФ, вне зависимости от его официальной регистрации.

- ТО производят только сервисные центы и СТО с государственной аккредитацией (актуальный список на официальном сайте – РСА РФ).

- Получить отметку о прохождении техосмотра заочно невозможно: необходим обязательный физический осмотр авто (присутствие машины на СТО фиксируется стационарными видеокамерами на выезде и выезде с СТО).

- Диагностическая карта авто оформляется в электронном виде и только в присутствии автовладельца (дистанционно и заочно – исключается, данные заносятся в ЕАИС МВД РФ).

Важно! При отсутствии отметки о пройденном техосмотре автовладельцев начнут штрафовать с 1 марта 2022 года. Размер штрафа из-за непройденного техосмотра составит 2000 рублей даже при наличии действующего полиса ОСАГО.

Кроме того, если инспекторы ГИБДД смогут доказать, что диагностическая карта поддельная или ее данные не соответствуют реальному техническому состоянию авто, они имеют право ее аннулировать.

Кто должен проходить техосмотр в 2021 году?

- Техосмотр должны проходить все без исключения легковые автомобили, возраст которых достиг 4-х лет.

- Машины возрастом 4-10 лет – один раз в два года. Авто старше 10 лет – ежегодно.

- Легковые автомобили возрастом до 5 лет, работающие в такси – ежегодно. Старше 10 лет – два раза в год.

- Грузовые автомобили и автобусы проходят ТО ежегодно, если старше 10 лет – раз в полгода.

Важно! Возраст машины определяется годом выпуска, а не датой покупки!

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Сроки прохождения техосмотра

Всем автовладельцам, которые проходят техосмотр впервые (новое авто), а также у которых срок действия диагностической карты автомобиля истек до 1 марта 2021 года, придется пройти техосмотр по новым правилам.

Поскольку в стране не все пункты техосмотра успели подготовиться к работе по новым правилам, для отдельных категорий автовладельцев сроки прохождении ТО были изменены:

- Если диагностическая карта вашего автомобиля была действительна на 1 марта 2021 года, она будет оставаться действительной до 1 октября 2021 года (до этой даты следует пройти ТО).

- Если диагностическая карта будет действительна до 30 сентября 2021 года, пройти техосмотр необходимо до 30 марта 2022 года.

Если у вас есть право отсрочить прохождение техосмотра по одной из вышеперечисленных причин, вы можете приобрести страховой полис ОСАГО без отметок в диагностической карте.

Порядок прохождения ТО в ДЦ «Волга-Раст»

Автомобильный холдинг «Волга-Раст» предлагает автовладельцам прохождение техосмотра автомобиля по новым правилам в дилерских центрах Volkswagen (ул. Землячки 82Г) и Renault (ул. Землячки 67) на Мамаевом кургане. Для этого:

- Оформите заявку на прохождение ТО на сайте «Волга-Раст» (нужно указать ФИО, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, марку и модель автомобиля) или позвоните по телефону +7(8442) 55-22-55.

- Подготовьте пакет документов: паспорт гражданина или доверенность, ПТС и СТС авто (можно техпаспорт).

- Предоставьте автомобиль вместе с документами в один из диагностических центров «Волга-Раст» для проведения техосмотра.

В Диагностическом центре машина будет сфотографирована на въезде и выезде, а данные диагностической карты и фото транспортного средства (госномера, марка и модель авто, цвет, место, дата и время фотофиксации) – занесены в ЕАИС МВД РФ. Это необходимо для того, чтобы получить подтверждение реального прохождения ТО.

Процедура прохождения техосмотра включает проверку:

- VIN[1] авто, кузова и рамы по данным, указанным в документах;

- наличия и сроков годности аптечки первой помощи, огнетушителя, запаски и аварийного «треугольника»;

- подвески, днища и нижних узлов, системы выхлопа, электропроводки, колес и покрышек;

- двигателя, рулевой стойки, зеркал, бортовой индикации и функциональных кнопок;

- фар и тормозных механизмов;

- отсутствие незаконных переделок кузова, замены силовых агрегатов, установки светозвуковых устройств и незаконной тонировки стекол, уровень выхлопа и надежность креплений, исправность маяка «ЭРА-ГЛОНАСС».

Если мастера не найдут никаких повреждений, неисправностей и отклонений от штатных требований, вы получите диагностическую карту с соответствующими отметками и прохождении техосмотра по новым правилам. При наличии поломок, машину могут развернуть на исправление недочетов, после чего необходимо будет пройти процедуру ТО повторно.

Процедура прохождения техосмотра транспортного средства по новым правилам в диагностических центрах «Волга-Раст» в Волгограде занимает не более 30 минут. Мы:

- выполняем ТО автомобилей всех типов, марок и моделей, с любым годом выпуска и пробегом;

- оказываем услуги физическим и юридическим лицам;

- предоставляем полный пакет документов по ТО;

- вносим данные диагностической карты в ГИБДД ЕАИСТО в присутствии владельца авто;

- консультируем по обслуживанию и ремонту ТС.

Выданная по результатам техосмотра в ДЦ «Волга-Раст» электронная диагностическая карта автоматически попадает в базу данных ГИБДД, подтверждает полную исправность автомобиля и дает вам право управлять машиной.

Стоимость диагностической карты в пунктах технического осмотра «Волга-Раст» минимальна и составляет 499 рублей. Записаться на техосмотр можно на сайте или по телефону.

Пункты технического осмотра «Волга-Раст»:

ДЦ Volkswagen, тел.: +7 (8442) 781-333, г. Волгоград, ул. Землячки 82Г, Лиц. № 11465, действует до 29.10.2022 г

ДЦ Renault, тел.: +7 (8442) 55-15-55, г. Волгоград, ул. Землячки 67, Лиц.№ 11545, действует до 29.10.2022 г

Перевод:

[1] VIN - (англ.) идентификационный номер транспортного средства (уникальный код, состоящий из 17 знаков), транслитерация Вин.

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