Подключить интернет на труднодоступных территориях России становится проще

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Специальная акция позволит жителям удаленных и труднодоступных территорий России, ранее не подключенных к скоростному интернету, получить полноценный доступ к развлекательному контенту, возможность приобретать товары и сервисы, пользоваться дистанционным образованием, медициной, государственными услугами, развивать бизнес в сети.

«Целевая аудитория SenSat — собственники жилья и владельцы бизнеса в труднодоступных и удаленных районах. “Простая формула связи” — уникальное рыночное предложение с выгодными ценами на пользовательское оборудование для новых абонентов компании. Акция направлена на то, чтобы охватить максимально широкие слои клиентов, проинформировать их о новых возможностях подключения скоростного спутникового интернета для загородного дома и бизнеса. Время действия акции выбрано неслучайно. Мы ожидаем значительный рост обращений перед Новым годом и готовы полностью удовлетворить спрос на приобретение комплектов подключения в любом регионе России с помощью развитой партнерской сети официальных дилеров SenSat», — сказал коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Стать участником акции «Простая формула связи» можно до 27 декабря 2021 года. Для этого необходимо приобрести, установить и активировать комплект подключения спутникового интернета, выбрать тарифный план и заключить договор с РТКОММ.

Доставка комплектов подключения осуществляется за счет пользователя по тарифам выбранной службы доставки или силами официального дилера SenSat в регионе.

Узнать подробности акции и оставить заявку на подключение можно на сайте оператора.

(1) Согласно условиям акции РТКОММ вновь подключаемые абоненты скоростного спутникового интернета SenSat получили возможность приобрести пользовательское оборудование по специальной цене 9 900 р. Акция действует на всей территории Российской Федерации и распространяется на оборудование для работы в Ка-диапазоне через космические аппараты «Экспресс-АМ5», «Ямал-601» и «Eutelsat 36C» («Экспресс-АМУ1»).

Реклама.