Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов вручил ключи от новых машин главврачам районных больниц

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Районные больницы Липецкой области получили новые машины. Ключи от 33 полноприводных автомобилей «ГАЗ Соболь» главврачам сегодня передал глава региона Игорь Артамонов. «Замечательно, что мы часто встречаемся с вами на этой площади. Каждый раз вручаем новую технику. Материальная база поликлиник и больниц в регионе постоянно улучшается. Если бы не эти вложения в инфраструктуру и оборудование, нам было бы тяжело справляться с теми испытаниями, которые выпали на долю все страны и нашей области. Мы продолжим модернизировать здравоохранение», - сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

На пополнение автопарка было выделено около 70 млн рублей из федерального и областного бюджетов. По четыре машины получили Грязинская и Добринская райбольницы, три — Липецкая, по две машины — Данковская, Добровская, Елецкая, Задонская, Лебедянская, Тербунская, Усманская и Чаплыгинская больницы, по одной передали в Воловскую, Долгоруковскую, Краснинскую, Лев-Толстовскую, Становлянскую и Хлевенскую больницы.

Транспорт будет доставлять пациентов в медучреждения, а также врачей по адресам вызовов. Кроме того, машины будут использовать для доставки лекарств в отдаленные районы и перевозку биологических материалов для исследований.

«Недавно мы получили машины скорой помощи, укомплектовали маршруты, выпустили на линии дополнительные бригады. Для этих автомобилей не требуются медицинские бригады, нужно только водители. Они будут перевозить пациентов, врачей, анализы. Машины высокой проходимости пойдут в сельские районы. Новые кареты скорой помощи сняли напряжение в экстренной помощи, это транспорт облегчит работу первичного звена», - сказал Игорь Артамонов.