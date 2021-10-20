УАЗ «ПАТРИОТ»: настоящий внедорожник

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

УАЗ «ПАТРИОТ» после модернизации 2019 года стал лучше, интереснее, практичнее и современнее: немного улучшился экстерьер, внесен ряд изменений в конструкцию кузова и подвески, существенно обновился дизайн салона.

Процесс усовершенствований УАЗ «ПАТРИОТ» последние годы идет почти непрерывно, и в 2022 году конструкторы анонсировали внесение новых изменений.

Что за «ПАТРИОТ» предлагает нам сегодня производитель?

- Мобильная платформа не изменилась – все тот же переднемоторный полноприводной (4Х4) УАЗ 3160 с кузовом-универсалом (4785 х 1900 х 2050 мм) и широкой колесной базой – до 2760 мм, снаряженной массой до 2 тонн и грузоподъемностью до 600 кг.

- Под капотом – 150-сильный «атмосферник», который потребляет 9.5-14 литров топлива на 100 км и разгоняет тяжелую машину до 150 км/час.

- Движок работает в паре с 5-ступненчатой МКПП и новым автоматом PUNCH Powerglide 6L50 (General Motors) [1] с электромеханическим приводом и гидроусилителем руля, что существенно облегчает управляемость автомобилем в городе и на бездорожье.

- Багажник имеет просто гигантский объем – 650 литров в собранном состоянии, со сложенными задними сиденьями – 2415 литров.

Мы бы хотели обратить внимание поклонников бренда на ряд важных преимуществ, который выделяет УАЗ «ПАТРИОТ» из ряда автомобилей конкурентов и дает ему определенные преимущества в своем классе при эксплуатации внедорожника на российских дорогах.

1.Полноценный внедорожник

УАЗ «ПАТРИОТ» последнего поколения – это «чистый» внедорожник без всяких условностей, допущений и послаблений. Он вполне комфортно чувствует себя на городских улицах и обустроенном шоссе (особенно после появления коробки-«автомата»), но его настоящие возможности и мощь вы сможете оценить только при пересечении сельской местности и полного бездорожья.

Автомобиль оснащен жесткой рамной конструкцией (противоударная лонжеронная рама), благодаря которой машина выдерживает сильные механические нагрузки, сглаживает тряску на бездорожье и тяговые усилия при транспортировке прицепа.

Зависимая подвеска с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости спереди, а также рессорным неразрезным мостом незаменимы в условиях российского бездорожья так же, как и максимальный дорожный просвет до 210 мм, мощная защита днища, полный привод 4Х4 с подключаемым передним мостом.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Справиться с особо сложным покрытием помогает антипробуксовочная система ESP[2] и система жесткой электронной блокировки заднего дифференциала Eaton[3].

2.Изменения в топливном баке

При последней модернизации, УАЗ «ПАТРИОТ» избавился от двух баков – теперь он комплектуется одним топливным резервуаром на 68 литров, что существенно упростило и ускорило заправку на АЗС. Более того, бак теперь не металлический, а полимерный, поэтому ржавчина ему не грозит.

3.Улучшенный пакет электронных опций

Новый УАЗ «ПАТРИОТ» за последние 2-3 года обзавелся рядом новых, важных и полезных электронных опций, улучшающих и упрощающих управление автомобилем:

- Круиз-контроль с регулировкой скоростного режима;

- Система обзора при движении задним ходом

- Передний парктроник с камерами заднего вида и датчиками парковки;

- Пакет «зимних» опций (подогрев руля, передних/задних сидений, лобового/заднего стекла и боковых зеркал, однозонный климат-контроль в салоне + отопитель для пассажиров второго ряда).

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

4.Усовершенствованная безопасность

Системам активной и пассивной безопасности конструкторы УАЗ «ПАТРИОТ» всегда уделяли особое внимание. Последняя модификация внедорожника – не исключение: кроме мощного стального кузова и жесткой рамы, машина теперь обладает усиленными передними стойками, складывающейся при ударе телескопической рулевой колонкой, подушками безопасности, ремнями с преднатяжителями и детским креплениями IsoFix[4].

Активные системы безопасности:

- стабилизация курсовой устойчивости ESP[5] (Bosch) с антиблокировкой;

- распределение тормозных усилий EBD[9] при маневрах и контроль торможения HHC[7];

- удержание авто на наклонной поверхности;

- контроль тягового усилия и межколесной блокировки TCS[8];

- тормозной гидроусилитель HBA[9] + режим Off-Road[10].

Некоторые опции безопасности внедорожника также можно докупить опционно для бюджетных комплектаций.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

5.Обновленный салон

В базовой комплектации Classic[11] салон УАЗ «Патриот» лаконичен и прост: недорогой пластик и прочная ткань, жесткие кресла и много места в заднем ряду – то, что нужно для сурового путешествия мужской компании в условиях бездорожья. Однако топовые версии машины более богаты:

- дорогая кожаная обивка с улучшенной шумоизоляцией;

- мягкие регулируемые кресла с боковой поддержкой;

- регулируемый трехспицевой руль;

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

- мягкая подсветка приборной панели;

- сенсорный монитор на передней панели с элементами управления шасси;

- удобные подрулевые переключатели;

- охлаждающий перчаточный ящик;

- подлокотники второго ряда;

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

- центральный замок;

- передние противотуманные фонари;

- 6 дополнительных акустических динамиков.

В салоне также установлена новая мультимедиа с 7-дюймовым экраном, поддержкой контроля работы трансмиссии, навигационной системы и встроенными картами местности, акустической системой на 4 динамика.

Опционально для базовых версий можно докупить экспедиционный багажник на крышу и кормовую лестницу, лебедку, тягово-сцепное устройство, парковочные радары и камеры заднего обзора.

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера УАЗ компании ООО «ВР-Сакура» по тел.:(8442) 78-16-16 или на сайте.

Перевод:

[1] PUNCH Powerglide 6L50 - (англ.) шестиступенчатая коробка автомат, которая устанавливается на автомобили УАЗ.

[2] ESP - (англ.) электронная система динамической стабилизации автомобиля, транслитерация ЕСП.

[3] Eaton - (англ.) система жесткой электронной блокировки заднего дифференциала автомобиля, транслитерация Итон.

[4] IsoFix - (англ.) система крепления детских автокресел в автомобиле, транслитерация Изофикс.

[5] ESP- (англ.) электронная система динамической стабилизации автомобиля, транслитерация ЕСП.

[6] EBD - (англ.) система электронного распределения тормозного усилия, транслитерация ЕБД.

[7] HHC - (англ. Hill-start Assist Control) система помощи при подъеме по склону, транслитерация ХХК.

[8] TCS - (англ.) система позволяет избежать пробуксовки колес автомобиля, транслитерация ТЦС.

[9] HBA - (англ.) гидравлический тормозной ассистент, транслитерация ХБА.

[10] Off-Road- (англ.) режим управления автомобилем, транслитерация Офф-Роад.

[11] Classic - (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Классик.

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