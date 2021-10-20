В Липецкой области продолжают обустраивать мастерские по мировым стандартам Ворлдскиллс

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области

Материально-техническая база учреждений СПО обновляется на гранты, предоставленные в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

Сегодня в Липецком металлургическом колледже открылись четыре современные мастерские. Их посетил заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин. Мастерские будут работать по направлениям «Лабораторный химический анализ», «Промышленная механика и монтаж», «Электроника», «Электромонтаж». Совокупный объем финансирования гранта составил более 50 млн рублей, сообщает региональное управление образования и науки.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области

«Рабочие профессии сегодня востребованы, и мы должны сделать всё возможное, чтобы в регионе была конкурентоспособная рабочая молодежь. Для этого важно развивать материально-техническую базу образовательных учреждений и повышать уровень квалификации педагогов», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Новые мастерские оснащены высокотехнологичным оборудованием и предназначены для реализации образовательных программ среднего профессионального образования и основных программ профессионального обучения, организации учебной практики, кружков технического творчества, осуществления профориентационной работы и профессиональных проб. Также на базе мастерских планируют проводить демонстрационные экзамены и региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorkdSkills Russia).