Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 октября: 26 умерших и 383 заболевших

Актуальная информация о коронавирусе на 20 октября 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 20 октября, коронавирус диагностировали у 34 073 жителей 85 регионов России. Среди них Волгоградская область занимает 21-е место: суточный прирост 0,8% или 383 зараженных COVID-19 (накануне было 380 инфицированных). Эпидемиологическая обстановка сложная, поэтому власти приняли решение ввести обязательную вакцинацию для аптекарей, ритуальщиков, военных и людей старше 60 лет. Волгоградцев призывают прививаться, чтобы снизить число заболевших. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 20 октября 2021 года.

В России общее число зараженных коронавирусом достигло 8 094 825 человек, а Волгограде и области - 99 497 жителей переболели или болеют ковидом. На лечение пациентов брошены все силы, однако ситуацию усложняют сезонные заболевания. Вместе с тем растет смертность.

Фото6 стопкоронавирус.рф.

«Также за сутки зафиксировано 1 028 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 226 353 человека» - сообщает федеральный оперштаб.

В Волгограде и области снова наблюдается скачок: если накануне зарегистрировали 21 летальный случай, то сегодня, 20 октября, прирост составил 23,8% или 26 смертей. Всего же в регионе от коронавируса умерли 3 246 жителей.

Фото6 стопкоронавирус.рф.

Куда ниже статистика по выздоровлению: сегодня выписали 264 пациента, что заметно ниже уровня вновь заболевших. Напомним, в области работают прививочные пункты, в том числе на базе ТРЦ.