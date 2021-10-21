«Даже в выходной не могу пройти мимо, если вижу драку»: лучший волгоградский участковый о службе и личной жизни

Майор Дмитрий Стукалин стал лучшим участковым в Волгоградской области в 2021 году. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

«Главное в моей работе – общение с людьми. Все люди разные, к каждому нужен индивидуальный подход. Я стараюсь помочь в любой момент», - такой жизненной позиции придерживается 38-летний майор полиции Дмитрий Стукалин.

И на службе, и внерабочее время участковый предан своему делу, всегда готов откликнуться на чужую беду. Это – семейное. Отец носил погоны, Дмитрий пошел по его стопам. Недаром жители Волгоградской области, когда выбирали народного участкового уполномоченного полиции, проголосовали за Дмитрия Стукалина. Впереди - финал Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2021».

«ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ»

На службу в ОВД Дмитрий Стукалин пришел в 2006 году, сразу же после окончания вуза. Последние семь лет работает участковым в Советском районе Волгограда. Каждый день ездит в поселок Горьковский и Песчанку – это его участки. Каждый день десятки вызовов: из трех тысяч человек помощь может потребоваться любому.

- Я с детства знал, что стану полицейским. Отец подавал мне хороший пример, я мечтал, как и он ловить преступников, помогать окружающим. Считаю, что это ответственная работа, она требует человеческих качеств, отдачи, - рассказал Дмитрий.

Участковый выполняет много работы, в том числе и консультирует людей по юридическим вопросам. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Часто участковый должен проявлять именно человечность, чтобы разрешить, например, семейный конфликт. А вот чтобы вычислить вора, требуется профессионализм, для юридического консультирования горожан нужны знания. Особый подход к школьникам, с которыми Дмитрий проводит профилактические беседы.

- Я считаю, что объяснять детям школьного возраста, что такое хорошо, а что такое плохо – мой прямой долг. Такая работа сегодня – залог здорового общества завтра, - уверен полицейский.

Признается: даже вне службы готов броситься к тому, кто в этом нуждается. Бывало, ссорятся люди на улице, подходит и разбирается. Как правило, все заканчивается хорошо. Поэтому все местные и знают майора Стукалина, уважают его за чуткий подход к людям и порядок.

- Не могу пройти мимо, совесть не позволяет. Я и детей так воспитываю. У меня сын и дочка, любимая жена. Мы вообще очень дружно живем – нужно подавать пример. Ездим вместе на рыбалку, спортом всей семьей занимаемся. Я буду очень горд, если и мои дети пойдут по моим стопам, - отметил Дмитрий Стукалин.

Волгоградцы и полицейские желают народному участковому удачи. Впереди финал.

С 1 ноября можно будет отдать голоса за своего народного участкового на сайте «Комсомольской Правды».