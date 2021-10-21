Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 октября: новый максимум заболеваемости и повторение антирекорда смертности

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 21 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области, как и по всей стране, продолжает ухудшаться. Как сообщили «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе, 21 октября в регионе выявили 386 новых случаев COVID-19 – это очередной максимум за всю пандемию. Сегодня Волгоградская область занимает 22-е место в России по суточному приросту заразившихся. Остается высокой и смертность, в регионе повторение антирекорда по числу летальных исходов – зафиксировали 27 смертей. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 21 октября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России за сутки выявили 36 339 случаев ковида и зафиксировали 1 036 летальных исходов от последствий вируса – это антирекорды за пандемию. В Волгоградской области за все время распространения коронавируса заразились 99 883 человека, скончались 3 273 жителя.

Число выздоравливающих от COVID-19 волгоградцев значительно меньше, чем новых заболевших. За сутки победили вирус 299 пациентов, всего вылечились от ковида 88 414 жителей области.

Из-за продолжающегося ухудшения ситуации с вирусом, в России неделя с 30 октября по 7 ноября указом президента была объявлена нерабочей. В Волгоградской области у школьников в эти дни будут каникулы. 20 октября в регионе ввели очередные коронавирусные ограничения, и еще новые меры для непривитых будут действовать с 25 октября. Без пройденной вакцинации нельзя будет ездит междугородними автобусами, ходить в баню, рестораны, кафе. Без QR-кодов уже нельзя посещать, например, фитнес-залы, которые столкнулись со снижением числа клиентов.