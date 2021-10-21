Фермер из Городища требует у государства два миллиона за уничтоженную танками пашню

Однажды фермер обнаружил на своей пашне сотни военных танков, которые ехали на полигон. Фото: Аркадий Дудов.

21 октября в Арбитражном суде Волгоградской области начали рассматривать необычное дело. Владелец крестьянско-фермерского хозяйства «Пахарь» Аркадий Дудов решил отсудить ущерб у военных. Однажды он обнаружил на своих полях в Городищенском районе сотни танков. Многотонные машины испортили пахотные земли и пастбища, перепугали скот. За такое вероломство Аркадий хочет отсудить у государства 2 миллиона 322 тысяч рублей.

НА ПОЛЕ ТАНКИ ГРОХОТАЛИ

7 марта 2019 года Аркадий впервые обнаружил на своих вспаханных полях военные танки. Техника как так и надо ехала на полигон, рассекая через земли и других фермеров. Мужчина насчитал около четырех сотен машин!

Фото: Аркадий Дудов.

Вообще волгоградцев таким не удивишь - армейская техника каждый Парад Победы портит асфальт на улице Мира, а дорожники латают следы от гусениц. Но поля Дудова – не главная улица Волгограда, ему испорченные поля никто «латать» не собирался. И фермер решил разбираться, тем более, танки стали ездить регулярно и похоронили все труды. Они мешали сельхозтехнике, пугали коров и овец, уничтожали вспаханные земли, продавливали и перемешивали плодородный слой почвы с минеральными слоями примерно на полметра. Как минимум, Аркадий фотографировал незваных гостей восемь раз вплоть до февраля 2021 года.

- По соседству с моими землями находится полигон Прудбой. В свое время военная часть имела маршруты выхода на полигон и на железную дорогу. Если тревога, они двигались по определенным маршрутам. Но танковую дорогу застроили заправками, отелями и прочим. В итоге техника вынуждена была двигаться по сельхозполям. Какое-то время была трасса, которая устраивала всех, и меня в том числе. Да и военные колхозу в свое время помогали: с уборкой, плотину делали, пруд чистили - поделился с «КП-Волгоград» Аркадий Дудов.

По словам фермера, первый раз танки проехали по полям, которые вот-вот готовились к посеву озимых. Подумал – заблудились!

- Я начал разбираться. Это ведь было не пастбище, а пашня! Вместо того, чтобы искать объезд, они поехали дальше. В итоге раскатали колею шириной примерно 150 метров. Танк весит почти 50 тонн, а прошли сотни машин, - до сих пор возмущен Аркадий.

Вызвал полицию, приехал командир части. Стали договариваться, как и фермерам не вредить, и военным проезжать к полигону. И тут всплыл неожиданный момент – проезд по земле Дудова официально согласовали.

ОТКУДА ТАНКИ РАСТУТ?

Фермер очень удивился.

Фото: Аркадий Дудов.

- Я спрашиваю – как, кто? Дело в том, что я эту землю купил и никому не давал такого разрешения. Но военные показали мне секретную карту маршрута. На ней стояла подпись администрации района.

Выяснили, что танки на поле появились не просто так – им согласовали такой маршрут.

- У нас власть принадлежит районной Думе, а глава района исполняет ее решение. Должно было быть решение Думы, которая проложила бы маршрут по землям общего пользования, должны быть общественные слушания, так как передвижение танков создает опасность. Ничего этого не было. Зато подпись есть!

А дальше началось давление и на самого Дудова.

- Администрация района не раз обвиняла меня в том, что это поле не растет. А как его пахать, если там камень уже? В итоге год назад администрация на меня подала в суд и требовала изъять земли, как будто я ими не пользуюсь. Причем проверяли факт пользования землей в декабре! Земли не изъяли.

В итоге Дудов обратился в следственные органы и прокуратуру. Просит разобраться, как же так вышло, что частные земли без спроса и согласования незаконно отдали под дорогу для танков.

- Власти продолжают меня сталкивать с военными. Зачем? Мы с ними мирно договорились, что они будут ездить, но не по пашне, а по уже накатанной дороге. Этот вопрос урегулировали. Но ущерб уже нанесен. Соседние участки, которые меньше моих, понесли куда больше убытков. Сейчас у этих фермеров также, как и у меня, пытаются отобрать земли, - резюмировал Аркадий Дудов.

Администрация Городищенского района объяснила конфликтную ситуацию между Дудовым и войсковой частью. Чиновники подтвердили, что маршрут танков частично пролегал по частным сельхозугодиям, но сентябре 2020 года они вместе с военными нашли другой маршрут. Он находится между участками КФХ «Пахарь» и имеет статус «временный» - там планируют построить автомобильную дорогу. В целом, такой расклад всех устроил. Однако до конца так и неясно, кто же согласовал проезд по пашне: подпись администрации стоит, но они свою причастность отрицают.

«Документы на согласование от войсковой части в администрацию не поступали, переписка с ними не велась. Обращения от собственников земельных участков, связанным с движением техникам, не поступали» - уточнили в администрации.

В официальном иске говорится, что танки испортили двести гектаров пашни на территории КФХ «Пахарь». Эксперты оценили ущерб в 2,3 миллиона рублей – эти деньги нужны, чтобы восстановить плодородный слой почвы.