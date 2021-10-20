Фитнес-клубы Волгограда теряют клиентов из-за QR-кодов

Днем тренажерные залы практически пусты. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После введения новых карантинных мер по коронавирусу и ограничений для непривитых волгоградцев чиновники обещали усилить и контроль. Каждый день представители нескольких ведомств отправляются в рейды. В среду сотрудники облкомспорта, Роспотребнадзора и полиции устроили проверку крупным фитнес-клубам Волгограда, где теперь нельзя заниматься без QR-кода. В поле зрения чиновников оказались «Бали», «ВолгаФит», «X-Fit» и «Alex Fitness». Санитарно-эпидемические требования клубы выполняют, но при этом теряют клиентов. Проверяющих встретили пустые залы.

Проверяющие проехали по самым крупным фитнес-клубам Волгограда. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Первая точка рейда - фитнес-клуб «ВолгаФит». В середине рабочего дня тренажерный зал практически пуст. Занимается всего несколько человек.

- Мы регулярно обрабатываем все контактные поверхности – гири, штанги, ручки оборудования. Протираем все это без конца, дезинфицируем тренерские, раздевалки, - рассказывает тренер Максим.

Сотрудник Роспотребнадзора проверяет, соблюдают ли в клубе принцип социальной дистанции. Все по правилам - дорожки закрыты через одно. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Посетители считают, что в тренажерном зале куда безопасней, чем в том же транспорте или в магазине. Пускают сюда только привитых и переболевших ковидом обладателей QR-кодов. Показать сертификат приходится один раз, затем данные заносят в базу с указанием срока окончания действия.

- Я уже два раза переболел и один раз привился. Если фитнес-клуб требует QR-коды, куда мы денемся. Вопрос в качестве контроля. Бросать спорт, и есть булочки мы точно не будем, - говорит Сергей, который ходит в зал три раза в неделю. – Здесь все соблюдается, масочки спрашивают, антисептики в наличии. Весь персонал и все клиенты на данный момент привиты.

Посетители признаются - они уже и переболели, и прививки сделали. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Любители ЗОЖа отмечают, что в фитнес-клубе людей стало в несколько раз меньше. Но главное для них, чтобы спортзалы продолжали работать пусть и с ограничениями. Сидеть дома и заплывать жиром волгоградцы не хотят.

- В фитнес-клубе, если зал не битком, прибыли нет. Здесь никогда битком не было, теперь еще пополам порезали. Так что заработать собственнику стало абсолютно невозможно. Если же сейчас ввести очередной локдаун, Волгоград просто останется без фитнеса. Никто уже не откроется, - подчеркивают спортсмены.

Проверка документов. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Некоторые просят - пустите без QR-кода. А смысл? – рассуждает инструктор Роман Мелешкин. - Заработаешь на одном, потом потеряешь больше. Среди моих клиентов 100% уже переболели коронавирусом. Так что у нас в этом плане все по-честному. Гигиена должна быть, мы этого принципа придерживались и до пандемии. Мы заточены на то, чтобы всегда быть в форме.

Нарушений в «ВолгаФите» проверяющие не нашли. Проверили документы о вакцинации сотрудников, то, как ведется учет сертификатов клиентов, журнал входного контроля, график дезинфекции и прочие документы.

Проверили соблюдение всех требования и в следующем клубе. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Следующая точка – фитнес-клуб «Бали». Здесь тоже привиты все сотрудники и посетители. Проверяющие встретили пару человек со спущенными под нос масками – сделали предупреждения.

«Слава богу, что никто из персонала не отказался от вакцинации, все отнеслись с пониманием», - признает директор по развитию Маргарита Ларина.

В тренажерном зале в будний день всего три человека. В фитнес-клубе говорят, что отток посетителей пока не сильно заметен. Люди здесь занимаются солидные, о своем здоровье привыкли заботиться. Но новые ограничения работают всего лишь третий день, что будет дальше, никто не знает.