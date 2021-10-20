Серых кусков земли не останется: главный ландшафтный архитектор рассказал об озеленении ЦПКиО Волгограда

Зона возле пруда становится самой красивой локацией парка. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоград пришло похолодание. Хоть и гулять в такой холод не очень приятно, зато это самая идеальная погода для посадки деревьев. Масштабные работы по озеленению развернулись в эти дни в ЦПКиО: в ближайшие две недели тут высадят десятки крупных деревьев. В среду, 20 октября озеленители уже сажают крупные ели и сосны в зоне нового искусственного водоема. Он превращается в самую красивую локацию парка.

Вообще руководство ЦПКиО обещает высаживать по 200-250 деревьев и 100 кустарников в парке каждую весну и осень. В отличие от прошлых лет, теперь за всеми растениями следит не подрядчик, а штатные работники парка. Директор ЦПКиО Андрей Еркин признается – впервые в этом году все деревья зеленые и чувствую себя хорошо. Все поливается и ничего не сохнет.

После того, как завершится посадка деревьев, верые куски земли спрячут с помощью газона, щепы и гальки. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ПЛАВНЫЕ ФОРМЫ, ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Рабочие завершают строительство беседки и теневого навеса рядом с новым водоемом.

- Волгограду необходимы пространства, которые контрастно отличались бы от городской территории с дорогами и тротуарами, - объясняет главный ландшафтный архитектор ЦПКиО Денис Вогель. - Мы хотели использовать как можно больше плавных форм, так же это отразилось и на материалах. Мы максимально использовали природные формы и разные уровни: не стали выравнивать все, а оставили тот рельеф, который был изначально, и сделали пространство многоуровневым. Все покрытия у нас деревянные, также есть открытые газоны, на которых люди могут погулять, присесть, если им захочется. Можно посидеть и на камнях, и в амфитеатре. Также у нас будет много навесов. Вот, например, на этих металлических конструкциях будут рейки, которые будут создавать тень, мы планируем их окутать плетущимися растениями. Здесь же будет туманная установка, чтобы можно было проводить в жаркую погоду время в прохладе.

Фишкой этой зоны станут природные материалы: здесь много дерева и камня. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Несмотря на то, что зона для «остывания от жары» понадобится только летом, всё строительство в зоне нового водоема завершат к декабрю. Сейчас осталось закончить посадку деревьев, выровнять территорию. Серых участков земли здесь не останется. Везде будет либо газон, либо древесная кора и галька.

И, конечно, камыш. Фото: Екатерина СИМОХИНА

70-МЕТРОВЫЕ ГОРКИ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ КАТОК

- Сейчас готовим несколько зимних активностей. Во-первых, семейный ледовый каток, который планируем открыть в середине декабря, когда вода замерзнет на глубину 40 см. Это первый опыт создания в парке площадок, которые работают и летом, и зимой. Летом здесь посетители катаются на лодочках, зимой на коньках. Это важно, потому что многие парки ограничиваются только летним сезоном работы, - рассказывает директор ЦПКиО Андрей Еркин.

Вторая зона, которую активно готовят к зиме - горки на склоне вблизи стадиона. В длину они будут 70 метров, в ширину – 16. Можно будет кататься на ватрушках и ледянках. А если зима будет малоснежная, задействую снегогенератор.

Неровный рельев решили не трогать и обыграть. В этой зоне разметстиллся амфитеатр. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Летом эта зона тоже не будет пустовать, водяные горки тоже в проекте. Кататься и летом и зимой можно будут с видом на Волгу.