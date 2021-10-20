Сбросы на Волжской ГЭС решили не снижать, чтобы не оставить без воды Волгоград и Астрахань

Режим работы Волгоградского гидроузла решили не менять. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Росводресурсах обсудили готовность к переходу на зимний режим работы Волжской ГЭС в условиях низкой водности на территории Волгоградской и Астраханской областей. С учетом прогнозов и складывающейся водохозяйственной обстановки на Нижней Волге режим работы Волгоградского гидроузла решили не менять. Чтобы не лишать города питьевой воды, сбросы на Волжской ГЭС сохранят на уровне 4700±100 м3/с, сообщили в ведомстве.

- Заслушав представителей Волгоградской и Астраханской областей, на совещании отметили, что последующее проектное снижение сбросных расходов может оказаться критическим. В связи с этим без своевременных профилактических мероприятий гарантировать дальнейшую работу водозаборных сооружений в условиях малой естественной водности будет невозможно, - сообщили в Росводресурсах.

По данным Минприроды России, в первой декаде октября количество осадков не достигло и 10% от нормы. По прогнозу Росгидромета, по итогам месяца приток в водохранилища Волжско-Камского каскада будет почти на 30 процентов ниже нормы. Поэтому сейчас главными задачами являются гарантия судоходства на Средней и Нижней Волге, а также обеспечение населенных пунктов питьевой водой. Зимой из-за низкого уровня воды в реке образуется шуга - мелкий рыхлый лед, который мешает водозабору. В Волгограде такое случается часто. Есть проблемы и в Астраханской области.

- Образование шуги – явление для субъекта ежегодное. Каждый раз, когда ситуация по водоснабжению населения близка к критической, мы выходим из положения путем повышения сбросов и говорим Волгоградской области о необходимости проведения работ. Ничего не меняется, и этот год – не исключение, - подчеркнул замруководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.

А пока ведомство предлагает регионам адаптироваться к сложившимся гидрологическим особенностям, в том числе оценить риски, переустроить водозаборы и продумать аварийные системы.

- Люди должны быть обеспечены водой при любых погодных условиях. Мы видим, что планового снижения расходов более десятка населенных пунктов не выдерживают уже сейчас, - отметил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.