Каждый третий смартфон волгоградцы покупают в кредит

Фото: Антон МАКСИМОВ

При этом средняя стоимость кредитных аппаратов за год выросла на 31% и установилась на уровне 34 993 рублей. Самой покупаемой моделью продолжает оставаться Apple iPhone 11.

В целом пятерка приобретаемых в рассрочку или кредит гаджетов выглядит следующим образом:

Apple iPhone 11 128 Gb

Apple iPhone 11 64 Gb

Samsung Galaxy A02 32 Gb

Xiaomi Redmi 9 64 Gb

Xiaomi Redmi 9A 32 Gb

«По нашим данным, чаще всего смартфоны в кредит берут волгоградцы в возрасте до 30 лет. – рассказывает директор Волгоградского филиала МТС Наталья Сахарова. – При этом молодые волгоградцы выбирают в первую очередь модели с максимальными характеристиками камеры для создания качественного фото- и видеоконтента. Одной из основных причин роста спроса на дорогие гаджеты в кредит можно назвать растущую популярность блогинга».

Чаще жителей Волгограда покупают смартфоны в кредит в соседних Элисте и Астрахани. Там доля кредитных устройств составляет 47,6% и 45,8% соответственно. В Краснодаре показатель схожий с нами – 39,7%, в Ростове-на-Дону – 37,8%. Реже всего покупают в долг в Анадыре и Петрозаводске – 21,6% и 26,3% соответственно.