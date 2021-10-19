«На каком основании я должен выйти из автобуса?»: в общественном транспорте Волгограда продолжают ловить безмасочников

Участники рейда караулили безмасочников на остановке "Современник" Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области ситуация с коронавирусом лучше не становится. С каждым днем фиксируется все больше заболевших и умерших. В регионе с 18 октября начали действовать новые ограничительные меры в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой. При этом не все волгоградцы выполняют основное требование в борьбе с ковидом – не надевают маски в общественном транспорте. Безмасочников во время рейда выявляли 19 октября чиновники, полицейские и специалисты Роспотребнадзора. «Комсомолка» посмотрела, как ловили нарушителей на остановке «Современник» в областном центре.

Протоколы на нарушителей составляли прямо на остановке Фото: Эдуард Пальгунов

МАСКА С СОБОЙ, НО В КАРМАНЕ

Выскочить из салона автобуса или троллейбуса без маски и остаться незамеченным у пассажиров не получается. На остановке их останавливают чиновники областной администрации, полицейские и санитарные врачи. Участники рейда говорят о необходимости соблюдать масочный режим и составляют на недобросовестных граждан административные протоколы. При этом волгоградцы не могут объяснить, почему они ехали в транспорте без средства индивидуальной защиты, ведь оно у них с собой есть, но в кармане. За пренебрежение масками теперь их ждет штраф.

- Реакции у людей разные, у большинства маски с собой есть. Это какое-то нежелание, протест что ли. Либо люди не понимают и не видели последствий болезни, считают, что она их не коснется, - отметил во время рейда старший консультант контрольного управления аппарата губернатора Волгоградской области Михаил Ситников.

Безмасочников меньшинство по сравнению с добросовестными волгоградцами Фото: Эдуард Пальгунов

Тем же волгоградцам, у которых не было с собой маски, чиновники предлагали взять у них. Для рейда была специально подготовлена пачка средств индивидуальной защиты. Некоторые волгоградцы оправдывают отсутствие маски тем, что уже привиты. Им объясняют, что они, возможно, не заболеют, но могут стать разносчиком вируса.

ВОДИТЕЛИ НАЧИНАЮТ ИСКАТЬ МАСКУ НА ПАНЕЛИ

Нарушают масочный режим не только пассажиры, но в водители маршруток. Во время рейда было выявлено несколько недобросовестных маршрутчиков. И у них тоже есть с собой маска, на передней панели автомобиля. Увидев проверяющих, они впопыхах начинают надевать средство защиты на лицо. Но нарушение уже зафиксировано на видео и фото, поэтому от штрафа не уклониться.

Маршрутчики пытались незаметно надеть маску, их замечали Фото: Эдуард Пальгунов

- По итогам сегодняшнего рейда были выявлены многочисленные нарушения как со стороны пассажиров, которые не надевают маски, при этом у большинства у них есть с собой, так и со стороны перевозчиков. Водители также не надевают маски, контролеры допускают нахождение в салоне транспорта пассажиров без масок. По всем выявленным нарушениям составлены соответствующие административные материалы для направления в суд. Ковидные госпитали в Волгограде переполнены. Мы считаем, что эту работу нужно проводить, разъяснять и пресекать нарушения, - рассказал Михаил Ситников.

При входе в общественный транспорт висят предупреждения, которые остаются незамеченными у волгоградцев Фото: Эдуард Пальгунов

ПАССАЖИРЫ НЕ СЛУШАЮТ КОНДУКТОРОВ

Водители общественного транспорта или кондукторы-контроллеры не должны впускать и выдавать билеты безмасочным пассажирам. Если такой человек уже оказался в салоне автобуса, троллейбуса, трамвая, то его должны заставить выйти на следующей остановке. Однако кондукторы жалуются, что устали ругаться с нарушителями.

В автобусах пассажиров битком даже днем, поэтому опасность распространения вируса для безмасочников возрастает Фото: Эдуард Пальгунов

- Я несколько раз сказала девушке надеть маску, она меня не слушает, - рассказала кондуктор-контроллер участникам рейда.

Специалисты отмечают, постановление об обязательном масочном режиме в России действует больше года, ситуация с коронавирусом ухудшается. Но не все понимают необходимость ношения маски.

Пассажиры не могли объяснить, почему они были без масок в транспорте Фото: Эдуард Пальгунов

- Мы сегодня отмечаем, что общество сегодня разделилось на две группы, первая осознает сложную обстановку, надевает маски, вторая же категорически пренебрегает требованиями, считая, что решения властей противоречат конституционным правам. Сегодня позиция Верховного суда Российской Федерации четко обозначена, нарушения масочного режима не являются малозначительными. Это значит, что граждане, которые будут подвержен данному административному наказанию, не смогут отделаться замечанием или предупреждением, будет штраф, - рассказал начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Виталий Осадчий.

НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ СПОРОВ

Большинство пойманных без масок пассажиров и водителей соглашались, что нарушили антиковидные меры. Однако без споров с полицией и специалистами Роспотребнадзора не обошлось. Один мужчина доказывал, что он ехал в маске, а не надел ее, когда увидел людей в форме.

- Вы пытаетесь заставить меня выйти из автобуса с оплаченным билетом. На каком основании? – возмущался мужчина.

- Вы были без маски, - настаивали специалисты Роспотребнадзора.

Некоторые пассажиры встали на защиту волгоградца, утверждая, что он ехал в маске, другие подтверждали, что мужчина надел ее только что.

Поездка для безмасочников завершалась досрочно, им приходилось выходить по требованию проверяющих Фото: Эдуард Пальгунов

Напомним, за нарушения антиковидных мер действуют следующие штрафы: для граждан в размере от одной до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.