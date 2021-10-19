Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 19 октября: смертность немного снижается в регионе

В Волгоградской области немного снизился уровень смертности от коронавируса, но уменьшилось и число выписанных пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уровень заболеваемости COVID-19 в Волгоградской области то растет, то ненадолго устанавливается на стабильно высокой отметке. Сегодня в регионе врачи начали лечить от коронавируса еще 380 человек. По данным оперштаба, Волгоградская область, как и многие субъекты России, не соответствуют параметрам региона свободного от вируса: у нас больше 30 случаев заболеваемости на 100 тысяч населения, коллективный иммунитет менее необходимого уровня в 80%, коек с ИВЛ занято более 0,1 на 100 тысяч человек, коечный фонд заполнен пациентами с COVID-19 более чем на 30% от норматива. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 16 октября 2021 года.

Согласно параметрам, заявленным на федеральном оперштабе для регионов свободных от COVID-19, Волгоградская область соответствует только по одному критерию: охват тестированием не менее 200 на 100 тысяч населения. С начала пандемии в регионе выявили 99114 случаев заражения. Сегодня скончался 21 пациент человека, всего – 3 220 жителей области.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Вылечились от коронавируса за последние сутки 258 волгоградцев; показатель резко упал после 16 октября, тогда последний раз выписали 339 пациентов, в последующие дни – менее 300. Всего в регионе выздоровел 87 851 житель.