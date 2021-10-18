Топ-5 автомобилей для молодой семьи

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

В Европе важна безопасность, в США обращают внимание на функциональность, Россияне в первую очередь смотрят на цену. Поэтому составить 100%-ный рейтинг «Семейных машин» - всегда сложная задача.

Попробуем определить те основные критерии, которые можно считать важными для каждой молодой пары, которая выбирает машину «для счастливой семейной жизни»:

- Габариты и свободное пространство в салоне. Маленькое авто будет устраивать молодую семью недолго – появятся дети, и в авто станет тесно. Поэтому машины «гольф-класса» сразу не подходят. Важный момент – достаточный простор на заднем диване, где вы будете перевозить малышей (поправка на габаритное детское кресло).

- Преимущественное использование. Важно понимать, как чаще всего семья будет использовать авто – для поездок в городе, выездов на природу или дачу, продолжительных путешествий по загородной местности. То, есть возникает вопрос – мощности и проходимости машины.

- Безопасность. Это один из наиболее важных критериев, так как пассажиров и детей в салоне может оказаться много. Важна прочность кузова, хорошая подвеска и надежные тормоза, электронные системы активной безопасности, надежные штатные подушки и крепления для перевозки детей.

- Надежность. Автомобиль должен справляться с любыми дорожными и погодными условиями. Следовательно, важны электронные помощники водителя и наличие автоматически регулируемых режимов управления.

- Вместительный багажник. Семья в автомобильной поездке часто берет с собой большое количества вещей (особенно, если есть дети). Поэтому внутренний багажник нужен большой и удобный – вариант багажника на крыше не подходит: он увеличивает опасность управления.

- Экономичность. Характеристика по умолчанию: для молодой или большо семьи лишние расходы не нужны. Необходимо авто, которое потребляет минимум топлива без потери динамических кондиций.

- Комфорт салона. Тут много составляющих: подсветка, шумоизоляция, климат-контроль, удобные кресла, многофункциональная мультимедиа, наличие ящиков и отделений для хранения необходимых в дороге вещей.

Наконец, важна стоимость. У молодых семей редко бывают неограниченные финансовые возможности, поэтому, чем адекватнее цена – тем лучше.

Автомобили для молодой семьи: ТОП-5

Мы предлагаем оригинальный рейтинг современных автомобилей, которые смело могут покупать молодые пары и семьи с маленькими детьми. В ТОП попали машины, которые мы считаем оптимальными по вышеперечисленным параметрам.

ŠKODA KAROQ – полноценный кроссовер для городских дорог с внедорожными возможностями. Пятидверный SUV[1] (4382 х 1841 х 1603 мм) построен на модульной платформе MQB[2], весит до 2 тонн, имеет широкую колесную базу, устойчив на дороге, а благодаря дорожному просвету до 160 мм имеет хорошую проходимость.

Под капотом KAROQ – безотказные и холодоустойчивые 1.6-литровые и 1.4-литровые атмосферники на 110 и 150 л.с. с 5-6-ступенчатыми «автоматами» или 6-8-ступенчатыми «роботами». Разгон до «сотни» - за 11 секунд, средняя скорость – до 150 км/час, расход топлива 6-9 литров/100 км. Подвеска надежная и мягкая - торсионная балка и динамичное шасси с многодисковой муфтой для полного привода, автоматически адаптируется под любое качество дорожного покрытия (режимы DMS – Normal[3], Sport[4], Eco[5], Individual[6], Snow[7], Off-Road[8]).

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Из электронных опций: удержание авто в полосе, антиблокировка ABS[9], электронная блокировка дифференциала EDL[10], круиз контроль с функцией экстренного торможения City Emergency Brake[11] и контроля слепых зон, набор парковочных ассистентов, адаптивная осветительная оптика AFS[12] с автоматической коррекцией. Система безопасности – контроль слепых зон, адаптивный круиз-контроль, распознавание препятствий и разметки, а также комплект подушек и ремней безопасности, штатные детские крепления IsoFix[13].

Двухзонный климат-контроль и пакет «теплых» опций (лобовое стекло, сиденья, рулевое колесо, зеркала и форсунки стеклоочистителя, автономный стояночный отопитель) позволяют регулировать микроклимат в салоне и не дадут машине и пассажирам замерзнуть на зимней дороге. «Фирменные» полезные опции Simply Clever[14] - идеальное решение для создания комфорта в процессе длительных поездок семьи с детьми.

В салоне – качественная звукоизоляция, комфортная атмосферная подсветка, регулируемые сиденья новой конструкции, а также мультимедийная система на выбор – Swing[15] или Bolero[16], с интерактивным дисплеем (6.5 и 8 дюймов), USB[17]-разъемами, поддержкой SmartLink[18] и онлайн-навигацией.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Пространство сзади достаточное для взрослых, детей и домашних питомцев. Багажник на 500 литров комплектуется задней дверью с электроприводом и может быть увеличен за счет задних дверей.

Стоимость ŠKODA KAROQ в салонах «Волга-Раст» в Волгограде вполне доступная – от 1.611.000 рублей + акции и льготные программы покупки/обмена.

ŠKODA RAPID

5-дверный лифтбек В-класса ŠKODA RAPID (4485 х 1706 х 1475 мм) создан на модульной платформе PQ25[19] от Volkswagen, имеет широкую колесную базу и клиренс 170 мм, что обеспечивает хорошую устойчивость на дороге и высокую проходимость.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Двигатели по характеристикам – значительно мощнее, чем требуется для «семейной» машины – малошумные 1.6-литровые «атмосферники» на 90 и 110 «лошадей» с 5-ступенчатой МКПП и 6-ступенчатым «автоматом», а также 1.4-литровый турбомотор на 125 л.с. в паре с 7-ступенчатым «роботом». Машина в городском трафике и за городом способна разгоняться до 200 км/час, преодолевает «сотню» за 9 секунд и потребляет 6-8 литров на 100 км пути.

Подвеска – динамическая, высокой плотности, с торсионной балкой и опциональным пакетом для плохих дорог. Ходовая оптимальна для отечественных дорог, тормозные механизмы имеют поддержку Dual Rate[20].

Пакет электронных опций максимально соответствует высокому уровню комфорта и безопасности управления «семейным авто»: адаптивный круиз-контроль с обзором дорожной обстановки, мониторингом слепых зон, контролем дистанции и скорости, экстренное торможение, удержание на наклонной плоскости, парковочные ассистенты, датчики дождя, света, уровня омывающей жидкости и внешней температуры, центральный замок с иммобилайзером, бесключевой доступ и запуск двигателя Kessy[21].

Система активной и пассивной безопасности RAPID: контроль курсовой устойчивости ESC[22], дистанции Front Assist[23] и давления в шинах, фронтальные и боковые подушки/штоки безопасности, антитравматичные подголовники, аварийные ремни с индикацией, детские защитные крепления IsoFix[13], индикация незакрытых дверей, аварийное оповещение «ЭРА-ГЛОНАСС».

Бортовая оптика – светодиодные фары и ходовые огни Low LED[24]/Full LED[25] с адаптивной регулировкой и подсветкой маневров. Машина укомплектована также фирменными «зимними» опциями и набором технических решений для улучшения комфорта в дороге Simply Clever[14].

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

В салоне – достаточное пространство для удобной поездки четырех взрослых пассажиров или семьи с детьми, дорогая шумопоглощающая обивка, атмосферная салонная подсветка и подсветка порогов, ортопедические сиденья с регулировкой. дает необходимый уровень комфортного освещения. Есть подлокотники с подстаканниками, электростеклоподъемники, лампы для чтения, регулируемый климат-контроль, электрические розетки, USB[17]-разъемы, современная мультимедиа.

Багажник вмещает 530 литров (самый большой в своем классе), а при собранных задних сиденьях – 1460 литров, что на сегодня - максимально для «семейных» авто.

Стоимость ŠKODA RAPID в салонах «Волга-Раст» в Волгограде – от 992.000 рублей.

Renault Kaptur

Пятидверный купе-кроссовер Renault Kaptur (4333 х 1813 х 1613 мм) – в первую очередь, современный автомобиль для путешествий и передвижения по дорогам любого качества. Устойчив, имеет широкую колесную базу, а высокий клиренс – целых 205 мм гарантирует хорошую проходимость при относительном бездорожье.

Под капотом экономичный и малошумный 150-сильный турбодвигатель Daimler[26], работающий в паре с автоматическим вариатором CVT8 X-Tronic[27], который разгоняет тяжелую машину «до сотни» за умеренные 10 секунд и потребляет скромные 8.5 л/100 км топлива.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Полноприводной автомобиль комплектуется энергоемкой подвеской с передним подрамником и независимой задней «многорычажкой», которая успешно справляется с любым качеством дорожных покрытий, а интеллектуальная система полного привода (режимы 2WD[28], 4WD Lock[29], Auto[30]) позволяет преодолевать серьезное бездорожье.

Машина укомплектована полным набором современных электронных помощников водителя и систем безопасности: контролем курсовой устойчивости, устойчивости на наклонной поверхности Hill Start Assist[31] и слепых зон, экстренным торможением с усилителем, пакетом парковочных опций, автоматической подсветкой поворотов, ключ-картой дистанционного запуска ДВС. Дополнительную безопасность обеспечивает усиленный кузов, комплект подушек и шторок, детские крепления IsoFix[13].

Система зимнего обогрева гарантирует контроль путешествия в холодную погоду – обогрев лобового стекла, руля, зеркал заднего вида, водительского и пассажирских сидений.

В салоне – много места, особенно во втором ряду, где умещаются пассажиры достаточно высокого роста. Качественная обивка хорошо гасит шумы, атмосферная подсветка – практична и уютна, пространство распланировано рационально, есть множество отделений и карманов, где можно разместить большое количество необходимых в пути вещей. Пассажирские места оборудованы лампами для чтения, подлокотниками, USB[17]-разъемами. Мультимедиа – Easy Link/Bose[32] с поддержкой приложений Renault Connect[33], MY Renault[34] и Apple Car[35]/Android Car[36], онлайн-навигацией.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Багажник имеет объем 387 литров, и может быть увеличен за счет задних сидений до 1200 литров, что идеально для семьи, путешествующей с детьми и большим количеством багажа.

Стоимость Renault Kaptur в салонах «Волга-Раст» в Волгограде – от 1.220.000 рублей.

GEELY COOLRAY

Пятидверный внедорожник GEELY COOLRAY (4330х1800х1609 мм) – автомобиль, скорее, для сложных путешествий и дальних поездок, нежели «семейное» авто, однако по основным параметрам и характеристикам они ничем не уступаем «классическим семейникам». Машина собрана на надежной модульной платформе CMA[37] (Volvo), которая обеспечивает мощную комплектацию, просторный салон и вместительный багажник, а также внушительную колесную базу до 2600 мм и запредельный клиренс – 190 мм, что делает авто просторным в салоне, скоростным, устойчивым на дороге и высокопроходимым.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Под капотом – 170-сильный 1.5-литровый турбомотор в связке с 7-ступенчатым «роботом», которые обеспечивают разгон до сотни за 8.4 секунды и минимальный расход топлива – 8.5 литра/100 км пути. Подвеска – независимая динамичная многорычажная с поддержкой электронного выбора режима вождения (Normal[38], Eco[5], Sport[4]) + электромеханический усилитель руля с переменным усилием.

Пакет электронных опций – достаточен для путешествия по российским дорогам: круговой обзор, контроль мертвых зон при перестроении, парковочные функции (3 режима парковки), светодиодная бортовая оптика с автоматической регулировкой. Безопасность также на высоком уровне: курсовая устойчивость, удержание авто на наклонной плоскости, антиблокировка тормозов, распределение тормозных усилий, помощь при экстренном торможении, антипробуксовочная система, подушки/шторки безопасности и детские крепления IsoFix[13].

Салон оформлен с большим комфортом: качественная шумопоглощающая обивка (экокожа), мягкий пластик, атмосферная подсветка, мягкие регулируемые сиденья ортопедической формы с подголовниками и подлокотниками. Сзади – более чем достаточно места для пассажиров ростом не менее 180 см, а также для детей. Есть подсветка пассажирских сидений, обогрев, обдув и USB[17]-разъемы.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Багажник имеет объем до 300 литров, и может увеличиваться втрое при сложенных сиденьях заднего ряда, что весьма комфортно для семейного путешествия.

Стоимость GEELY COOLRAY в салонах «Волга-Раст» в Волгограде – от 1.386.990 рублей.

Renault Arcana

Купе-кроссовер Renault ARKANA – машина для города и бездорожья, но с явными «признаками» автомобиля для молодой семьи и семьи с маленькими детьми. 5-дверный автомобиль (4545х1820х1565 мм) построен на новой SUV[1]-платформе, имеет безопасную колесную базу 2721 мм и клиренс 208 мм, что свидетельствует о хорошей устойчивости машины на дороге, высокой проходимости, достаточно просторном салоне и багажном отделении.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Под капотом – надежный 150-сильный 1.3-литровый турбированный мотор Renault-Daimler[26]), который работает в паре с новейшим автоматическим вариатором CVT X-Tronic[39] и интеллектуальной системой 4х4-i (полный привод). Силовая установка обеспечивает движение со скоростью до 185 км/час, разгоняет машину «сотни» за 12.5 секунд при расходе до 7-9 литров топлива/100 км пути.

Полунезависимая/независимая пружинная подвеска обеспечивает мягкий ход машины, предустановленные режимы Multi-Sense[40] (My Sense[41], Sport[4], Eco[5]) автоматически настраивают работу двигателя, а интеллектуальный полный привод дополнительно подстраивается под любое дорожное покрытие на режимах 2WD[28], Auto[30], Lock[42], улучшая внедорожные кондиции кроссовера (+стальная защита картера двигателя).

Электронные помощники водителя и системы безопасности – оптимальны для «семейных» авто: ABS[9], ESP[43], Hill Start Assist[31]. Адаптивный круиз-контроль с ограничением скорости и экстренным торможением, круговой обзор и контроль слепых зон, курсовая устойчивость, распределение тормозного усилия, удержание авто на наклонной плоскости и старте, контроль давления в шинах, система дистанционного пуска.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Кроссовер полностью адаптирован к зимним условиям эксплуатации за счет теплых опций (подогрев лобового стекла, сидений, рулевого колеса, форсунок омывателя) и системы дистанционного пуска Renault Start[44].

Комфорт салона – также на высоте: шумопоглощающая качественная обивка, атмосферная подсветка, регулируемые сиденья с анатомическим профилем. В автомобиле устанавливается суперсовременная мультимедиасистема Easy Link[45] с поддержкой Android AutoTM[46], Apple CarPlay[47], Яндекс.Авто[48] + акустика BOSE[49] на 8 динамиков.

Багажник более, чем вместительный – 409 литров с возможностью увеличения объема до 1234 литров за счет сборки задних сидений. И это – один из самых больших багажников в данном классе авто.

Стоимость Renault ARKANA в салонах «Волга-Раст» в Волгограде – от 1.306.000 рублей.

Мы предложили вашему вниманию варианты «автомобилей для молодой семьи», которые не входят в популярные ТОПы. Тем не менее, эти модели машин по многим параметрам, а часто и по цене выглядят более привлекательно, чем «классические» авто, которые пользуются спросом у семейных водителей.

Перевод:

[1] SUV - (англ.) спортивно-утилитарный автомобиль, транслитерация СУВ.

[2] MQB - (англ. Modularer Querbaukasten), немецкая модульная платформа, транслитерация ЭмКьюБи.

[3] DMS – Normal - (англ.) режим управления автомобилем, транслитерация ДМС..

[4] Sport - (англ.) режим управления автомобилем, транслитерация Спорт.

[5] Eco - (англ.) режим управления автомобилем, транслитерация Эко.

[6] Individual - (англ.) режим управления автомобилем, транслитерация Индивидуал.

[7] Snow - (англ.) режим управления автомобилем, транслитерация Снов.

[8] Off-Road- (англ.) режим управления автомобилем, транслитерация Офф-Роад.

[9] ABS- (англ.) система антиблокировки тормозов в автомобиле, транслитерация АБС.

[10] EDL - (англ.) электронная блокировка дифференциала, транслитерация ЕДЛ.

[11] City Emergency Brake - (англ.) система экстренного торможения, Сити Эмэрдженси Брэйк.

[12] AFS - (англ.) адаптивная осветительная оптика, транслитерация АФС.

[13] IsoFix - (англ.) система крепления детских автокресел в автомобиле, транслитерация Изофикс.

[14] Simply Clever - (англ.) набор умных и практичных решений, которые делают использование автомобилей ŠKODA более комфортным и приятным, транслитерация Симпл Клэвер.

[15] Swing - (англ.) мультимедийная система, транслитерация Свинг.

[16] Bolero- (англ.) мультимедийная система, транслитерация Болеро.

[17] USB - (англ.) последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике, транслитерация ЮЭсБи.

[18] SmartLink - (англ.) технология, которая позволяет использовать экран информационной/развлекательной системы (магнитолы) для отображения информации с мобильного устройства и частичного управления им, транслитерация Смарт Линк.

[19] PQ25 - (англ.) модульная платформа от Volkswagen, ПКью25.

[20] Dual Rate - (англ.) двухконтурная тормозная система, которая сопровождается механическим ассистентом экстренного торможения, транслитерация Дуал Рэйт.

[21] Kessy - (англ.) система бесключевого доступа и запуска двигателя, транслитерация Кэйси.

[22] ESC- (англ. Electronic Stability Control) бортовая электронная система, которая помогает предотвратить пробуксовку и крен кузова, транслитерация ЕСЦ.

[23] Front Assist - (англ.) система контроля дистанции спереди автомобиля, транслитерация Фронт Ассист.

[24] Low LED - (англ.) светодиодные фары для автомобиля, транслитерация Лов Лэд.

[25] Full LED - (англ.) светодиодные фары для автомобиля, транслитерация Фулл Лэд.

[26] Daimler - (англ.) малошумный 150-сильный турбодвигатель, транслитерация Даймлер.

[27] CVT8 X-Tronic - (англ.) тип двигателя, транслитерация ЦВТ8 Х-Троник.

[28] 2WD - (англ.) режим работы в системе полного привода с электронным управлением, который можно выбирать вращением переключателя в зависимости от дорожных условий, транслитерация 2ВД.

[29] 4WD Lock- (англ.) режим работы в системе полного привода с электронным управлением, который можно выбирать вращением переключателя в зависимости от дорожных условий, транслитерация 4ВДЛок.

[30] Auto- (англ.) режим работы в системе полного привода с электронным управлением, который можно выбирать вращением переключателя в зависимости от дорожных условий, транслитерация Авто.

[31] Hill Start Assist - (англ.) система устойчивости автомобиля на наклонной поверхности, транслитерация Хилл Старт Ассист.

[32] Easy Link/Bose - (англ.) мультимедиа, транслитерация Изи Линк/Бос.

[33] Renault Connect - (англ.) функция приложения MY Renault, транслитерация Рено Коннект.

[34] MY Renault - (англ.) интернет помощник, созданный специально для удобства владельцев автомобилей французского бренда, транслитерация Май Рэно.

[35] Apple Car - (англ.) умный и более безопасный способ пользоваться возможностями iPhone за рулём автомобиля, программа прокладывает маршруты, отправляет и получает сообщения, транслитерация Эппл Кар.

[36] Android Car - (англ.) позволяет пользоваться главными возможностями Android даже за рулем, транслитерация Андроид Кар.

[37] CMA - (англ. Compact Modular Arhitecture) глобальная универсальная автомобильная платформа, совместно разработанная Volvo и Geely под их флагом исследований и разработок China Euro Vehicle Technology AB, транслитерация КМА.

[38] Normal - (англ.) режим управления автомобилем, транслитерация Нормал.

[39] CVT X-Tronic - (англ.) тип двигателя, транслитерация ЦВТ Х-Троник.

[40] Multi-Sense - (англ.) режим управления автомобилем, транслитерация Мульти-Сайнс.

[41] My Sense - (англ.) режим управления автомобилем, транслитерация Май Сайнс.

[42] Lock - (англ.) режим работы трансмиссии, транслитерация Лок.

[43] ESP - (англ.) электронная система динамической стабилизации автомобиля, транслитерация ЕСП.

[44] Renault Start - (англ.) система, которая позволяет дистанционно завести и прогреть двигатель к началу поездки, а также отрегулировать заранее температуру воздуха в салоне, транслитерация Рено Старт.

[45] Easy Link - (англ.) мультимедиасистема, транслитерация Изи Линк.

[46] Android AutoTM- (англ.) умный сервис для водителей, благодаря удобному интерфейсу, большим кнопкам и поддержке голосовых команд вы сможете без труда пользоваться приложениями с телефона даже за рулем, транслитерация Андроид Авто ТМ.

[47] Apple CarPlay - (англ.) система, позволяющая использовать iPhone в автомобиле, не отвлекаясь от дороги, транслитерация Эппл Кар Плэй.

[48] BOSE - (англ.) акустическая система, транслитерация Бос.

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