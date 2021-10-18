Проект «Котельниково – земля героев» вошел в число финалистов XVIII сезона конкурса «Моя страна – моя Россия»

Фото: Ирина СИМОНОВА

Моя малая родина (мой город, мое село)». Партнерами номинации выступают министерство науки и высшего образования РФ, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, министерство сельского хозяйства РФ и Российский государственный гуманитарный университет.

Соревнование лучших гражданских инициатив страны проводится с 2003 года. Главные задачи конкурса - популяризация позитивных примеров участия граждан в развитии российских городов и сел, продвижение героев нашего времени в разных направлениях жизнедеятельности, вовлечение местных жителей и сообществ в процессы развития территорий, сохранение культурно-исторического наследия городов, волонтерство в развитии территорий, решение задач повышения качества жизни.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Всем этим критериям соответствует активная социальная деятельность в рамках проекта «Котельниково – земля героев», которую в городе Котельниково осуществляют совместно население, власть и градообразующее предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Конкурсное жюри изучило уже достигнутые результаты работы котельниковцев, планы и перспективы развития территории Котельниковского района в будущем. Эксперты сочли проект «Котельниково – земля героев», поданные в числе более чем 91 тысячи конкурсных заявок, достойным войти в финал.

Кроме того, после защиты проекта, рассказывающего о достижениях жителей Котельниково, представитель «Котельниково – земли героев» вместе с другими финалистами встретился с заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорием Гуровым в Минобрнауки России и посетил Общественную палату Российской Федерации. Участники встречи обсудили актуальные вопросы вовлечения молодежи в процессы развития территорий, поделились опытом реализации собственных инициатив в регионах.

Награждение победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» состоится в декабре этого года. Но вне зависимости от итогов конкурса, проект жителей Котельниково уже стал предметом их гордости, стимулом достигать новых рубежей в развитии малой родины.