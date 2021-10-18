С избыточным весом, гипертонией, не привитые: волгоградские ковидные госпитали заполнены пациентами под завязку

Более 600 жителей Волгоградской области спасают от коронавируса в реанимациях. половина из них на ИВЛ. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже больше месяца система здравоохранения в Волгоградской области захлебывается от потока заболевших – коронавирус косит население нашей области сотнями. Из-за рекордной заболеваемости стационары переполнены. Под ковид отдали практически все существующие больницы, оставив лишь две для экстренных случаев. Сегодня больные коронавирусом могут ждать госпитализации целый день, а то и больше – их забирают в больницы сразу же, как освобождаются места. Председатель комитета по охране здоровья Волгоградской областной думы Наталья Семенова и руководитель волгоградского облздрава Анатолий Себелев в рамках проекта «Внимание, красная зона» продолжают смотреть, что происходит в инфекционных госпиталях регионы. Журналист «КП-Волгоград» сходил вместе с ними в красную зону Городищенской ЦРБ, чтобы узнать, какие проблемы есть у пациентов и работников ковидариев.

ЗАНЯЛИ ДАЖЕ РЕЗЕРВНЫЕ КОЙКИ

- Последние 3-4 недели количество пациентов не снижается, у нас полная загруженность, - рассказывает главный врач Городищенской ЦРБ Олег Вахрушев. - 120 коек заняты, даже пришлось накануне резервные койки задействовать. Реанимация полная. К сожалению, привитых пациентов единицы.

За состоянием пациентов следит и врач, и аппаратура. Но даже с дорогими препаратами спасают не всех. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Места освобождаются, и не всегда потому, что пациент выздоровел. Часть людей, к сожалению, своими ногами отсюда не выходит. Смертность в регионе уже не первый месяц сохраняется на рекордном уровне.

Городищенскую ЦРБ, как и большинство больниц области, пришлось целиком перепрофилировать под ковид. В гинекологии, детском отделении, хирурги, терапии теперь все лежат с одним диагнозом: с пневмонией, вызванной COVID-19. Мимо нас медсестра проносит пачку свежих рентгеновских снимков. Врач показывает: вот на этом снимке можно увидеть двустороннюю пневмонию. Примерно 35% поражения легких. На листе пометка: рентген делали сидя. Врач объясняет, что стоять пациент не может. Многие поступают уже в тяжелом состоянии.

Теперь во всех отделениях люди с одним диангнозом: ковидной пневмонией. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Из реанимации доносится непрекращающийся гул: следящая аппаратура постоянно мониторит состояние пациентов. С кислородом проблем нет, как и лекарствами. В больнице есть все медикаменты, которые одобрены Минздравом для лечения ковида. К сожалению, это не залог выздоровления. Решающая роль – в способности организма победить коронавирус. Не все справляются, даже принимая дорогие препараты.

- В рамках проекта «Внимание, красная зона» мы посетили уже 26 медучреждений. И можем подвести промежуточный итог. Очень заметна тенденция: большинство пациентов с избыточной массой тела, сопутствующими патологиями (гипертония, сахарный диабет и др.), в подавляющем большинстве не привитые, - рассказывает Наталья Семенова. - За последние 2 недели увидели много пациентов молодого возраста, они появляются все чаще и чаще.

Такой запас лекарств есть в каждой больнице. Многое из этого бы не пригодилось, если население более активно прививалось. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Наталья Семенова и Анатолий Себелев заглядывают в каждую палату. Беседуют с пациентами. Первый вопрос: прививались или нет.

- У меня медотвод был, - оправдывается одна женщина. Остальные просто разводят руками, не зная, как объяснить то, почему они не сделали прививку.

- Мы с женой привились, и теперь оба здесь, - отвечает мужчина из другой палаты. Из разговора выясняется, что в больницу он попал через 3 дня после вакцинации. Соответственно, сделал прививку уже будучи больным. Наталья Семенова напоминает: вакцинированными считают людей, которые сделали 2 прививки, и после второй дачи вакцины прошло около двух недель. Только тогда у людей начинает формироваться иммунитет, и вакцина помогает.

Да, заболевают и привитые, но они в основной массе болеют дома и побеждают ковид гораздо легче. В красной зоне их мало, в реанимациях практически нет.

- Я вакцинированных в реанимации ни разу не встречала, хотя мы посетили уже 26 больниц, - говорит Семенова.

ЭТО ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ, А НЕ РЕСТОРАН

- Мы приезжаем в инфекционные больницы, переодеваемся и идем в красные зоны, берем с собой журналистов, чтобы тоже все фиксировали, - рассказывает Наталья Семенова о проекте «Внимание, красная зона». – Общаемся и с пациентами, и медицинскими работниками. Прежде всего, оцениваем качество лечения. Проверяем наличие медикаментов, адекватность питания, смотрим, нуждается ли медорганизация в дополнительном оборудовании, замене старого. Потом обсуждаем, что необходимо изменить.

Случается, что пациенты жалуются и на питание, хотя у многих даже нет сил взять ложжку. Фото: Екатерина СИМОХИНА

К Городищенской ЦРБ у проверяющих вопросы остались. В основном, к тому, как работники красной зоны снимают средства индивидуальной защиты после смены.

- Нам принципиально сохранить весь штат наших работников. Важно не только то, что у них есть все СИЗы, но и как они переодеваются, - поясняет Семенова.

Проверяют и жалобы на питание. Действительно ли еду для пациентов невозможно есть, или это просто завышенные требования больных.

- Мы смотрим, иногда пробуем. Напоминаем, что это лечебное питание, а не ресторанное, - говорит депутат.

В Городищенской ЦРБ на питание пациенты не жаловались. А еще отметили, что персонал очень внимательный и вежливый. Мы это тоже заметили, и удивляемся, как эти люди еще не выгорели, не пали духом, полтора года работая в этом аду. Это тяжело и морально, и физически – мы провели в защитных костюмах меньше часа, а они по нескольку часов каждый день.

- Люди работают в режиме трудового подвига, - говорит о своих сотрудниках Олег Вахрушев. – Это не просто, но люди не падают духом. Плюс, не надо забывать о материальной составляющей – за это хорошо платят.

По словам главы облздрава Анатолия Себелева, сегодня в Волгоградской области 30 медучреждений работают как инфекционные госпитали. Под ковид отдали 7515 коек, заняты на сегодня 7205. 603 человека в реанимациях, 303 спасают на ИВЛ.

В тяжелом состоянии даже молодые люди. Фото: Екатерина СИМОХИНА

К сожалению, ситуацию усугубляют плохие темпы вакцинации. В странах, где привилось 78-80% населения, смертность от ковида очень низкая. А мы идем к плану практически с черепашьей скоростью. На сегодня вакцинировались 920 тысяч человек в регионе, и это всего 46% от взрослого населения. Чтобы у нас сформировался хоть какой-то иммунитет, должны привиться не менее 70%.

Напомним, с 18 октября в Волгоградской области ввели QR-коды. Власти надеются, что хоть это побудит население сделать прививки, и врачи хоть немного вздохнут.

- Я хочу сказать одно - дайте себе шанс, - говорит Олег Вахрушев. Врачи ковидных госпиталей считают, что прививки сегодня единственная возможность защитить себя от смерти от коронавируса.