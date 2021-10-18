Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 октября: в регионе заработала система QR кодов

Уровень коллективного иммунитета в регионе - 46%. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На сегодня в Волгоградской области 382 новых случая коронавируса, накануне было 385. Это максимальные цифры за все время пандемии. Общее число заразившихся COVID-19 перевалило за 98,7 тысячи человек. Ковидные госпитали переполнены, медики работают на предел сил, а вакцинация не набирает обороты. Поэтому с этого дня в регионе для невакцинированных и не переболевших ковидом закрыли доступ в МФЦ, салоны красоты, спортзалы, кино, театры и музеи. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 18 октября 2021 года.

Федеральный оперштаб сообщил о еще 23 смертях от коронавируса. Общее число жертв пандемии выросло до 3199 человек. И печальные цифры продолжают расти. Тем временем коллективный иммунитет в регионе оценивают всего в 46%.

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В воскресенье закрыли больничные листы еще 231 переболевший ковидом волгоградец, общее число выздоровевших достигло почти 87,6 тысячи человек. Тем не менее, ковидные госпитали переполнены, как и реанимации в них. Те, кто лечатся дома, жалуются на отсутствие бесплатных лекарств. Однако по данным облздрава, только в октябре заболевшие коронавирусом жители региона получили 22 тысячи комплектов бесплатных лекарств.

Напомним, с 18 октября 2021 года невакцинированные и не переболевшие коронавирусом в Волгоградской области не смогут заниматься спортом, поплавать в бассейне, сходить в кино, в музей, на концерт и в театр. Не доступны без QR кода также салоны красоты, солярии, спортзалы и фитнес-центры (подробности).