Фермерам могут разрешить продавать продукты на своих участках

Сейчас фермеры могут продать свой товар только на ярмарках и рынках. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Депутаты Государственной Думы РФ приняли в первом чтении законопроект, который позволит фермерам и сельхозкооперативам продавать овощи, фрукты и другую продукцию на своей земле, прямо с поля. По мнению Олега Савченко, хотя это и позволит снизить издержки волгоградских аграриев, на стоимость «борщевого набора» существенно не повлияет. По крайней мере, в этом году.

Автором инициативы, которая призвана облегчить сельхозпроизводителям сбыт выращенной продукции, выступило Правительство РФ. Изменения вносятся в закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и в Земельный кодекс.

- Необходимость такого законопроекта назрела давно. Сейчас фермеры могут продать выращенные ими овощи и фрукты только на рынках, ярмарках или через посредников, что в итоге ведет к увеличению себестоимости продукции. Поставить ту же палатку на землях сельхозназначения нельзя, это будет считаться нецелевым использованием участка. Это неправильно, - считает депутат Госдумы Олег Савченко.

Олег Савченко. Фото: Ирина Симонова

Согласно законопроекту, чтобы торговать с поля, фермеру нужно будет установить нестационарный торговый объект (павильон или палатку) или выделить место в специально оборудованных помещениях, например, в пристройке к дому. Главное условие – почвенный слой не должен быть нарушен. Кроме того, торговая точка не может располагаться на особо ценных и пашенных землях.

- От введения новых правил выиграют все: у волгоградских фермеров будет еще один канал сбыта, конечный потребитель сможет приобрести продукцию непосредственно у производителя, а значит дешевле. Но на стоимость так называемого «борщевого набора» это существенно не повлияет, по крайней мере, не в этом сезоне. Хотя в перспективе может сдержать неконтролируемый рост цен на продукты первой необходимости, - подчеркивает парламентарий.

По мнению Олега Савченко, возможность купить овощи или яблоки у фермера оценят те покупатели, которые живут неподалеку от фермы. Но большинство жителей крупных городов, Волгограда и Волжского, вряд ли поедут в село. Хотя в этом году на придорожных рынках и выстраивалась очередь из автомобилей волгоградцев, желающих приобрести картошку на зиму, горожане все же предпочитают покупать продукты неподалеку от дома. Поэтому большого заработка торговля с поля фермерам не принесет, к тому же потребует некоторых затрат. Оптовик заберет товар по звонку, на розничной точке должен сидеть продавец.

- По данным Минсельхоза России, в прошлом году доля фермеров в валовом производстве сельхозпродукции составила 14,3%, в садоводстве - 23%, - отмечает Олег Савченко. - Но на рыночную цену в основном влияют крупные агрохолдинги, в регионах они фактически монополисты. Именно их продукцию мы видим в торговых сетях. С другой стороны, разрешение торговать «с земли» может дать толчок агротуризму, а это откроет новые перспективы для Волгоградской области.