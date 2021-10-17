Пять простых выводов по матчу Спартак-2 – Ротор

"Ротор" стал еще ближе к зоне вылета Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 18-м туре первенства ФНЛ «Ротор» в Москве встретился со «Спартаком-2». Обе команды перед очной встречей имели серии без выигрышных матчей. Никому не удалось победить и на этот раз. Встреча волгоградцев с красно-белыми завершилась со счетом 1:1. «КП-Волгоград» рассказывает о том, что следует вынести из этой игры.

МОЛОДЫХ СПАРТАКОВЦЕВ УКРЕПИЛИ ЧЕМПИОНЫ РОССИИ

«Спартаку-2» и «Ротору» было важно реабилитироваться за прошлые неудачи. У волгоградцев образовалась серия из четырех матчей без побед, а в прошлом туре и вовсе было обидное домашнее поражение от «Кубани». Спартаковцы в ФНЛ потерпели неудачи в трех предыдущих играх, 13 октября красно-белые вдобавок были разгромлены «Нефтехимиком» со счетом 5:0. На матч с «Ротором» у «Спартака-2» вместе с молодыми игроками вышло усиление в лице опытных игроков из основной команды. Это чемпионы России голкипер Александр Селихов, защитники Илья Кутепов и Андрей Ещенко. Также в обороне вышел Илья Гапонов, привлекающийся к играм в премьер-лиге. Что касается сине-голубых, то их главный тренер Дмитрий Хохлов решил сделать 3 изменения в стартовом составе по сравнению с дуэлью с «Кубанью». С первых минут матч в Москве начали Аслан Дудиев, Никита Маляров, Алексей Щеткин, которые вышли вместо оставшихся на замене Сергея Макарова, Игоря Школика и Камиля Муллина.

У «РОТОРА» НИ ОДНОГО ОПАСНОГО МОМЕНТА ЗА 45 МИНУТ

В первом тайме волгоградцы временами старались чаще владеть мячом, но продолжалось это недолго. И за 45 минут «Ротор» не создал ни одного опасного момента. Голкипер «Спартака-2» вступал в игру не часто, неприятность у владений Селихова была только ближе к перерыву, когда Дудиев сделал подачу с фланга, сфера полетела в сторону ворот, вратарю пришлось в прыжке переводить угрозу на угловой. Зато красно-белые были близки к тому, чтобы в первом тайме забить несколько голов. Виталий Шитов в начале встречи ворвался в штрафную гостей с правого фланга и сделал прострел. Мяч миновал всех футболистов и едва не заскочил в сетку, в сантиметрах разминувшись со штангой. Еще 2 шанса спартаковцы уступили в заключительной 5-минутке тайма. Фаниль Сунгатулин мощно пробил с линии штрафной после розыгрыша углового, Игорь Обухов совершил настоящее спасение, отбив игровой снаряд с линии ворот. Затем хозяева провели быструю атаку, Степан Оганесян вышел на рандеву с голкипером, первый удар нападающего парировал Обухов. Мяч снова оказался у Оганесяна, перед которым открылись уже пустые ворота, но он пустил сферу в штангу. Далее на добивании был Константин Шильцов, удар которого принял на себя Илья Бериашвили. В итоге после первого тайма счет был 0:0.

В ГОСТЯХ КАК ДОМА

Матч в Москве проходил при небольшом количестве зрителей. Болельщиков «Спартака» на стадионе клубной академии, где проходила встреча, было несколько десятков. Видимо, поклонники красно-белых еще не отошли от московского дерби с «Динамо», которое состоялось накануне. Куда большая поддержка была на секторе «Ротора», волгоградские любители футбола ездят за своей командой в любую точку страны. Выезд в столицу оказался многочисленным. Фанатов сине-голубых было не только видно по телекартинке, но и слышно. Они активно перекрикивали поддержку «Спартака-2» и гнали «Ротор» вперед. Вот только футболисты их посыл выполняли с трудом.

НАПАДАЮЩИЕ НЕ МОГУТ, ЗАЩИТНИКИ ПОМОГУТ

У «Ротора» все не очень хорошо с забитыми мячами нападающих, они уже давненько не отличались, в последний раз в 11-м туре. Неприятную серию в начале второго тайма мог прервать Алексей Щеткин, которого один на один с вратарем вывел вышедший на замену Муллин. Однако форвард сборной Казахстана промахнулся мимо цели из выгоднейшей позиции. Тогда на выручку нападающим пришел защитник. «Ротор» на 53-й минуте заработал угловой, Андреа Чуканов сделал подачу, которую головой замкнул Бериашвили. Для оборонца это уже третий гол в текущем сезоне ФНЛ. Только лидерство «Ротора» продлилось всего 4 минуты, «Спартак-2» убежал в быструю атаку, Шильцов прострелил справа вдоль ворот, игровой снаряд дошел до Дмитрия Маркитесова, который с близкого расстояния нанес точный удар по цели. Во втором тайме «Ротор» выглядел активнее в атаке во многом благодаря появившемуся Муллину. Камиль мог забить из убойной позиции после подачи с фланга, также он делал передачи под удар своим партнерам. Волгоградцам не везло в завершении своих шансов.

ЛЮБИМЫЙ СЧЕТ «РОТОРА»

Матч между «Спартаком-2» и «Ротором» завершился со счетом 1:1. В текущем сезоне ФНЛ уже в восьмой игре волгоградцев значится именно такой итоговой счет, а позади только 18 туров. Всего это уже юбилейная, десятая ничья для коллектива Дмитрия Хохлова в первенстве – больше нет ни у одной команды ФНЛ. «Ротор», имея в активе 22 очка, опустился на 15-е место в турнирной таблице, в двух шагах от зоны вылета.

В следующем туре «Ротор» 23 октября в 16.00 на «Волгоград Арене» примет «Аланию» из Владикавказа. «Спартак-2» в этот же день в Набережных Челнах встретится с «КАМАЗом».