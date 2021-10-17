Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 октября: очередной максимум заразившихся, регион далек от статуса свободного от ковида

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 17 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области продолжают обновляться антирекорды по заболеваемости коронавирусом. Ежесуточный прирост заразившихся приближается уже к 400 пациентам. Как рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе, 17 октября выявили 385 новых случаев COVID-19 – это максимум за всю пандемию. Сегодня Волгоградская область занимает 19-е место в стране по числу новых заболевших. Всего в воскресенье выявили 34 303 случая ковида в 85 регионах России. Оперативный штаб начал публиковать данные о соответствии регионов статусу свободного от COVID-19. Волгоградская область, как и другие субъекты, пока далеки от выполнения этих условий. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 17 октября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Общее число заболевших ковидом волгоградцев за пандемию составляет 98 352 человека. Скончались от осложнений вируса 3 176 пациентов. За последние сутки в регионе зафиксировали 22 смерти.

Выздоровели от COVID-19 за последние сутки 293 жителя Волгоградской области. Всего за время распространения вируса победили болезнь 87 362 волгоградца.

Инфографика портала стопкоронавирус.рф

Оперативный штаб начал публиковать число вакцинированных россиян и критерии соответствия регионов статусу свободного от COVID-19. В Волгоградской области иммунизацию прошли более 940 тысяч жителей, коллективный иммунитет составляет 46%, на последнем брифинге регионального оперштаба зампредседателя облздрава Николай Алимов сообщил, что в области 55% взрослого населения прошли вакцинацию. Регион пока выполнил один из пяти критериев, чтобы стать территорией свободной от коронавируса. В области охват тестированием составляет не менее 200 на 100 тысяч населения. Не соответствует регион по следующим критериями: «заболеваемость не более 30 случаев на 100 тысяч населения», «уровень коллективного иммунитета не менее 80%», «занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 100 тысяч населения», «загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива».