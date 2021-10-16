Главврач волгоградской больницы заявил, что мест в учреждениях практически не осталось

Главный врач волгоградской больницы рассказал, большая часть пациентов их стационара - непривитые граждане. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач клинической больницы скорой медицинской помощи №15 Красноармейского района Волгограда обратился к жителям в социальных сетях. Анатолий Калмыков рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в его медучреждении. Около 98% больных в стационаре – непривитые волгоградцы. Поэтому Анатолий Анатольевич просит жителей обязательно пройти вакцинацию – это поможет лучше справиться с болезнью и избежать летального исхода.

Как рассказал главврач больницы скорой медпомощи №15 Анатолий Калмыков, сейчас в стационаре Красноармейского района лечится 661 пациент с коронавирусом. Из них 537 людям нужно дышать с помощью аппаратов с кислородом, 37 волгоградцев находятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ. В основном это лица старше 60 лет. По словам специалиста, наличие сопутствующих патологий при заражении коронавирусом, например, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, острого нарушения мозгового кровообращения, практически всегда приводят к летальному исходу.

Среди пациентов волгоградского стационара невакцинированных – 649 человек, то есть 98% больных. Анатолий Анатольевич заявил, что сейчас система здравоохранения работает очень напряженно, она перегружена, мест почти нет. Поэтому главврач просит волгоградцев обязательно пройти полную вакцинацию. По его опыту, пациенты, которые сделали обе прививки, почти не поступают в больницу №15. А те, которые в определенный момент до заражения COVID-19 привились «Спутником Вэ», переносят вирус достаточно легко.

- Из привитых около 95%, которые поступают, не требуют кислородной поддержки, только меднаблюдения. Все умершие, за редким исключением, непривитые граждане, - говорит Анатолий Калмыков, - Только вакцинация поможет перенести коронавирус легко, уменьшит время болезни и предотвратит смертельные осложнения.

Обязательно нужно привить пожилых членов семьи, потому что они тяжелее всех переносят COVID-19. Помните, что молодые родственники могут заразить непривитых пожилых родителей, которые могут умереть от последствий коронавируса.

- Хотите убить своих родителей? Конечно, нет. Давайте в максимально сжатые сроки привьёмся. Необходимо создать коллективный иммунитет, чтобы остановить этот вирус.

Как рассказал Анатолий калмыков, в их медучреждении вакцинацию прошли около 47 тысяч волгоградцев. Все перенесли её без каких-либо осложнений, кроме одного пожилого мужчины с тяжёлым сопутствующим заболеванием.

- По всем каналам транслировать надо такую статистику. Надеюсь это послужит руководством к действию для тех, кто сомневается или до сих пор исповедует теорию мирового заговора, - пишут волгоградцы в комментариях к обращению главврача больницы №15.