Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 16 октября: новый антирекорд заболеваемости в регионе

Новый максимальный уровень заболеваемости ковидом зафиксировали сегодня в Волгоградской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый максимальный прирост заболеваемости COVID-19 за сутки зафиксировали в Волгоградской области. Впервые с начала пандемии диагноз подтвердился у 381 жителя региона. Заболеваемость продолжает расти и по всей России – сегодня ковидом заразились 33 тысячи 208 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 16 октября 2021 года.

Волгоградская область по ежесуточному приросты больных COVID-19 сейчас находится на 18 месте по стране. В соседних регионах дела с заражением новым вирусом обстоят хуже: в Ростовской области сегодня диагностировали 570 случаев, в Воронежской – 671, в Саратовской – 393 человека заболели. За всё время распространения опасного вируса в волгоградском регионе им заразились 97 967 жителей. Скончались сегодня 24 человека, всего – 3 154 пациента.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Вылечились от коронавируса за последние сутки 339 волгоградцев. Всего в регионе выздоровели 87 069 жителей.