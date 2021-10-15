Ползают вовсю: волгоградские четверняшки прибавили в весе 24 килограмма

У Алексея и Виктории шесть детей - две дочки и четверняшки-сыночки. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Четверо сыновей появились на свет в семье Виктории и Алексея Маркович из Волгограда ровно 9 месяцев назад. Четверняшки Роман, Кирилл, Дима и Богдан родились 15 января и все вместе весили чуть больше пяти килограммов. Теперь же главный вопрос, которые задают маме Виктории ее подписчики в инстаграм: «Как же вы их держите на руках всех сразу?». За это время крохи прибавили в весе больше 24 килограммов.

Больше всех подрос Рома. В 9 месяцев он весит 8 кило, а родился на 1480 граммов. В Диме 7,7 килограмма, Кирилл весит 7600. А самый маленький Богдан, который при рождении был всего 900 граммов, сегодня вполне упитанный человечек, его вес 6 кг.

- Богдаша уже где его не положи катается как колобок. Научился отталкиваться и немножко получается ползти, - рассказывает об успехах сыновей Виктория Маркович. – Димуля, Рома и Кирилл ползают вовсю на четвереньках и, держась за что-либо, встают на колени. Ромка с Кирюхой начинают присаживаться.

Мальчики хорошо кушают и спят, хотя и могут потребовать, чтобы их укачивали. В отпуск по уходу за ребенком ушла не только мама, но и папа. Уж очень много с малышами хлопот, а в семье есть еще две старших дочери. К тому же из-за того, что родились четверняшки совсем крохотными, приходится часто возить их к врачам. И если с воспитанием шестерых детей родители справляются, то улучшить жилищные условия у них пока не получается. Марковичи пытались получить сертификат от государства по программе «Молодая семья».

- Пролетели с жильем! – делится Виктория. – Все этапы нужно было пройти до июня месяца, на 22 год списки сформированы и для нас мест нет. Нужно ждать 2023 года.