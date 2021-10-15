Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 октября: новый максимум заболеваемости и высокая смертность

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 15 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Просвета в ситуации с коронавирусом в Волгоградской области по-прежнему не видно. Все больше жителей продолжают заболевать опасным вирусом. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, 15 октября в регионе подтвердились 378 новых случаев COVID-19 – это очередной максимум за всю пандемию. Сегодня область занимает 18-е место в стране по числу новых заболевших. Всего в России в пятницу заразились 32196 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 15 октября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За всю пандемию коронавирусом заразились 97 586 жителей Волгоградской области. Скончались 3 130 волгоградцев, за последние сутки специалисты зафиксировали также высокую смертность от ковида – жертвами стали 26 пациентов. Напомним, накануне в регионе был антирекорд по суточному числу смертей. В России сегодня зафиксировали максимальное число погибших от вируса – умерли 999 человек.

В Волгоградской области накануне выздоровели от ковида 275 пациентов. Всего с марта прошлого года коронавирус победили 86 730 волгоградцев.

Сложную ситуацию с ковидом в регионе, как и по все стране, власти связывают с низким уровнем вакцинации населения. В Волгоградской области привились около 55% взрослых жителей, по плану Минздрава иммунизацию должны пройти 80% волгоградцев. Накануне в регионе защиту от ковида получит 900-тысячный житель.

В Волгоградской области высокая не только заболеваемость, но и смертность от коронавируса. Погибают пожилые люди и молодые. Жертвой COVID-19 стала 37-летняя беременная женщина, погиб и ее нерожденный ребенок.