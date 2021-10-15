Бизнес-омбудсмен Ольга Устинова о QR-кодах: для предпринимателей наступают сложные времена

В Москве введение QR-кодов закончилось разорением рестораторов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Волгоградская область готовится с 18 октября 2021 года жить по новым правилам. В связи с изменениями, которые оперативный штаб региона внес в Постановление № 179, все спортивно-оздоровительные организации, бассейны, аквапарки, музеи, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, фитнес-центры и другие подобные объекты будут пускать посетителей только при наличии QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенной в последние 6 месяцев болезни. Ничего хорошего в связи с этим предприниматели не ждут. Люди уже потянулись сдавать купленные абонементы на фитнес, владельцы салонов красоты понимают, что останутся без заработка: делать брови, депиляцию, массаж и другие косметические процедуры их клиенты будут у мастеров на дому.

Не понимая, как дальше жить и работать, представители этого бизнеса потянулись на прием к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Волгоградской области Ольге Устиновой. И вместе пытаются найти какой-то выход из ситуации. Правда, пока понимания немного – регионы только переходят на эту систему, и опыта такого в России пока мало. Успешного – тем более.

- Я с большой осторожностью отношусь к применению QR-кодов, - говорит бизнес-омбудсмен Ольга Устинова. - Прежде всего, опираясь на опыт Москвы, когда они по весне запустили эту кампанию применительно к общепиту. По некоторым данным, за 2 недели, пока работали QR-коды, закрылось заведений общественного питания ровно столько, сколько за весь пандемийный 2020 год. И после этого мэр Москвы Собянин их отменил. И вот этот опыт меня очень тревожит. Разговаривала с коллегами из Калининградской области, где QR-коды уже работают, и они сталкиваются со многими сложностями. Предпринимателям же не просто надо проверить код, надо еще удостоверить личность. То есть у клиента должен быть с собой паспорт, и все это затратно по времени.

Еще одна проблема - не всем приходит QR-код быстро, особенно когда это касается перенесенного заболевания. Кто-то его получает через месяц, а то и больше после выздоровления. Получается, человек из-за недоработки системы не сможет посещать фитнес-клуб или что-то еще.

- Во-первых, сейчас предпринимателей заботит то, что пошел возврат абонементов в фитнес-индустрии. Мы сейчас готовим правовую основу, как эту проблему решить, ведь она связана с защитой прав потребителей. Концерты могут переносить без возврата денег, а здесь предприниматель не может услугу перенести на неопределенный период, до отмены QR-кодов, к примеру, - рассказывает Ольга Устинова о проблемах, с которыми к ней в последние дни обращается бизнес.

Владельцы заведений в бьюти-сфере опасаются, что те клиенты, у которых нет QR-кода, просто будут делать те же самые услуги у мастеров на дому. Вакцинацию в регионе это раскачать не поможет, а люди будут получать те же услуги, только в условиях, далеких от требований СанПиНа.

- Предприниматели считают, что эти нововведения только спровоцируют продажи поддельных сертификатов о прививках, и такие случаи у нас уже были, - говорит бизнес-омбудсмен.

Сама Ольга Устинова не против вакцинации.

- Я делала прививку, и, возможно, благодаря этому переболела достаточно легко. И считаю, что вакцинироваться нужно. Но вся эта кампания с QR-кодами меня настораживает. Не надо быть большим специалистом, чтобы понимать: для бизнеса наступают тяжелые времена. Мы сейчас пытаемся максимально мягко адаптировать бизнес к этой ситуации.

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