«До определённого времени лично я относилась к зрению как одному из абсолютно естественных пяти чувств человека. До тех пор, пока не побывала на экскурсии в Обществе слепых. Тебе завязывают глаза, и в кромешной тьме мельчайшими шажочками, крайне неуверенно, держась за плечо впереди идущего человека, как слепой котёнок ты движешься по неведомому миру. Незабываемые ощущения. Непередаваемые эмоции…» - Алина Духовная

Сегодня более миллиарда человек всех возрастов страдают нарушениями зрения, которые можно предотвратить. Всемирный день зрения проводится ежегодно во второй четверг октября для привлечения всеобщего внимания к проблемам со зрением. В этом году Всемирный день зрения пришелся на 14 октября. Международное агентство по профилактике слепоты объявило «Люби свои глаза» #LoveYourEyes темой Всемирного дня зрения. Конечно же лучший способ убедиться, что зрение в порядке – один раз в год проходить осмотр у офтальмолога. В честь Всемирного дня зрения сеть аптек «Волгофарм» запускает акцию на своем сайте volgofarm.ru: при оформлении онлайн-заказа с 14 по 28 октября на сайте предоставляется скидка:

-20% на глазные капли:

- Офтолик БК тюбик-капельница (капли глазные) 0,4 мл 20шт

- Офтолик флакон-капельница (капли глазные) 10 мл

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- Доппельгерц Киндер витамины для глаз лесные ягоды 60 таб

- Доппельгерц Актив витамины для глаз с лютеином и черникой 30 капс

Внимание: скидка применяется исключительно при оформлении онлайн заказа на сайте volgofarm.ru и выкупе его в аптеке «Волгофарм». Также можно оформить заказ с доставкой в любую аптеку «Волгофарм» по бесплатному номеру справочной службы +7 800 707 07 88 (в будни с 8:00 до 18:00).

Кроме того, с 14 по 31 октября 2021 года в оптиках «Волгофарм» действует скидка 30% на линзы для очков.

Адреса оптик «Волгофарм» в Волгограде:

- ул. Комсомольская, 10

- ул. Николая Отрады, 10

- пр. Университетский, 25

- ул. 64-й Армии, 2

Скидка 30% предоставляется на очковые линзы стоимостью от 2000 рублей за шт и действует при заказе медицинских очков в оптике «Волгофарм» (медицинская оправа + линзы + работа). Скидка не суммируется с другими скидками и акциями, проводимыми в ГУП «Волгофарм». Ассортимент линз, участвующих в акции и подробности акции, уточняйте у специалистов оптик «Волгофарм» или по телефону 8 (8442) 38-45-46.

Количество товара ограничено.

Лицензия ФС-99-04-003886 от 10.08.2016г. выдана Комитетом здравоохранения Волгоградской области. Лицензия ЛО-34-02-002185 от 02.11.2020г. выдана Комитетом здравоохранения Волгоградской области. Не является публичной офертой.

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