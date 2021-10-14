Ревакцинация на Гремячинском горно-обогатительном комбинате набирает обороты

Фото: Ирина СИМОНОВА

На Гремячинском горно-обогатительном комбинате, который строит в Котельниковском районе «ЕвроХим-ВолгаКалий», поощряются инициативность, стремление к дополнительному обучению и повышению профессионального мастерства, приверженность корпоративным ценностям и традициям.

Одной из самых добрых и любимых коллективом традиций стали встречи руководителей и работников-юбиляров текущего месяца. В неформальной и доверительной обстановке за чайным столом руководители поздравляют именинников, потом коллеги обсуждают самые важные для них вопросы жизни предприятия.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В этот раз исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» поблагодарил коллег за ответственность и активную гражданскую позицию. На предприятии вакцинировались более 97% сотрудников. Сейчас набирает обороты ревакцинация. Достижению высокого уровня антиковидной безопасности способствует и неукоснительное соблюдение других мер защиты предприятия – строгий входной контроль, термометрия, дезинфекция.

Снижение до минимума количества заболевших внутри периметра комбината дает возможность задуматься о возобновлении в кругу коллектива социальных мероприятий, о которых ранее не могло быть и речи.

Руководитель «ЕвроХим-ВолгаКалия» подчеркнул, что здоровье и безопасность работников – главные факторы, от которых зависит успешное выполнение производственных задач, достижение необходимых показателей устойчивого развития предприятия, стабильный доход для семей сотрудников комбината.