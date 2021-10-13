В Липецкой области открывают первый класс технического творчества

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Открытие состоится 16 октября в Липецке на базе гимназии №69 имени С. Есенина. Детей здесь будут обучать по направлению электрика и автоматика. Расходы на ремонт и оборудование класса взял на себя Новолипецкий металлургический комбинат.

Класс технического творчества позволит выстроить цепочку «Школа – вуз – работодатель». Таким образом, погружение в профессию будет начинаться уже со школьной скамьи. Кроме того, анализ рынка труда в регионе показал, что востребованными в ближайшие семь лет в Липецкой области будут информационные технологии, электроника, автоматика, электрика, механика, гидравлика.

«Радует, что у нас есть учебные заведения, которые реализуют такие программы, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Знание современных технологий это прямой путь к востребованности и трудоустройству».