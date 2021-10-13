Работа есть

Фото: Ирина СИМОНОВА

Волгоградскому металлургическому предприятию «Красный Октябрь» требуются специалисты: оператор паровой котельной, машинист бульдозера, машинист экскаватора, машинист крана, электромонтер, лаборант спектрального анализа, слесарь-ремонтник, правильщик проката, оператор обдирочных станков, резчик холодного металла, тракторист (МоАЗ), приготовитель смесей, уборщик служебных помещений, оператор поста управления, контролер в производстве черных металлов, товаровед-кладовщик, весовщик, разливщик стали, посадчик металла, аппаратчик нейтрализации, машинист скипового подъемника.

На заводе также набирают группу на обучение по профессии машинист крана.

Стабильная оплата труда, социальный пакет, удобство расположения предприятия (транспортная доступность), возможность обучения смежным профессиям, льготная пенсия и дополнительный отпуск при работе во вредных условиях труда.

Обращаться в отдел кадров завода «Красный Октябрь» или по телефону: (8442) 74-85-92.

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