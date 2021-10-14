Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 14 октября: новый антирекорд – 27 умерших за сутки

В больницах все больше тяжелых пациентов. Многих не удается спасти. Фото: Иван МАКЕЕВ

Обстановка с заболеваемостью коронавирусом в Волгоградской области хуже с каждым днем. 14 октября мы побили рекорд по числу летальных случаев. За сутки умерли 27 человек. Такой страшной цифры не было с начала пандемии. До этого максимум было 25 смертей за один день. Суточный прирост заболевших тоже держится на рекордном уровне: за сутки положительный результат теста на COVID-19 получили 375 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 14 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 97 тысяч 208 жителей Волгоградской области. Это те, у кого вирус идентифицирован. У многих при отрицательном тесте все клинические симптомы заболевания, поэтому в больницы поступает больше пациентов, чем приходит положительных тестов. Из-за нехватки мест в больницах в регионе не осталось плановой медицинской помощи. Практически все стационары за исключением тех, которые оказывают экстренную помощь, отданы под ковид.

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За последние сутки выписали 338 человек. Им предлагают через некоторое время пройти углубленную диспансеризацию и реабилитацию. По словам замглавы облздрава Николая Алимова, теперь на диспансеризацию можно записаться через Госуслуги. У многих организм даже после выздоровления от коронавируса отказывается работать как прежде, ковид серьезно бьет по всем органам, включая нервную систему. Всего за последние полтора года от COVID-19 излечились 86455 человек в нашей области. Умерших – 3104.

Сейчас в Волгоградской области продолжают действовать коронавирусные ограничения. Из-за высокой смертности в возрастной группе 65+ людей этого возраста отправили на обязательную самоизоляцию, разрешив покидать дом только чтобы сходить к врачу, купить продукты и лекарства, погулять с собакой или сделать зарядку на свежем воздухе. Среди этой возрастной категории очень небольшой процент вакцинированных.

А с 18 октября ограничат в передвижениях всех людей старше 18 лет, не сделавших прививку от коронавируса. В соответствии с постановлением губернатора непривитые волгоградцы не смогут посещать кинотеатры, театры, музеи и прочие культурные учреждения, им закроют вход в бассейны, сауны и фитнес-клубы, в салоны красоты и многое другое.