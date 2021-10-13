Бесплатные тренировки за прививку и заморозка всем остальным: как фитнес-клубы будут работать QR-кодами

Маска не поможет: чтобы попасть на фитнес, теперь нужен QR-код. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Накануне оперативный штаб Волгоградской области по коронавирусу провел брифинг, где начальник контрольного управления аппарата губернатора Волгоградской области Антон Безруков напомнил правила, по которым Волгоградская область будет жить с 18 октября 2021 года. Чиновник перечисли список зон, свободных от COVID-19. В спортивно-оздоровительные центры, бассейны, аквапарки, кинотеатры, театры, музеи, салоны красоты, спа, фитнес-центры и ряд других заведений пускать будут только вакцинированных волгоградцев и тех, кто в последние полгода переболел коронавирусом (у них тоже должен быть полученный в поликлинике QR-код).

Предприниматели, чей бизнес связан с оказанием вышеперечисленных услуг, уже вовсю готовится к введению новых правил. Не все уже решили для себя, как дальше жить, кто-то еще надеется, что правила поменяются. Представители фитнес-индустрии по всей стране, к примеру, обращаются и к губернаторам, и к федеральным властям с просьбой заменить QR-коды на другие ограничения. В регионах, где уже ввели подобные ограничения, выручка клубов упала процентов на 40%. Но их пока никто не услышал. Поэтому в Волгограде ряд фитнес-клубов уже объявил, что вакцинированных клиентов ждут бонусы, а тем, кто не успел сделать прививку, подарят бесплатную заморозку абонементов.

- Чтобы продолжать работать, наш клуб вынужден выполнять это постановление. С 18 октября обязывают принимать только клиентов, имеющих QR-код о вакцинации с сайта Госуслуг, либо переболевших и имеющих соответствующий QR-код. Тем, кто уже имеет этот документ, достаточно предъявить его на рецепции один раз, и, дальше посещать клуб в обычном режиме, - обратился к своим клиентам спортклуб «ВолгаФит».

Для тех, кто сделает прививку от коронавируса с 7 по 31 октября этого года, «Волгафит» подготовил бонус в виде 2 недель бесплатных тренировок. А тем, кто по каким-то причинам не успел вакцинироваться, клуб решил подарить бесплатную заморозку карт, чтобы их деньги не сгорели.

Сайт фитнес-клуба Wellness Park сообщает, что тех, кто покажет сертификат о вакцинации, в подарок ждет фитнес чек-ап организма, две персональных тренировки с тренером или сеанс массажа.

Во многих клубах накануне введения ограничений вели множество новых акций и распродаж абонементов. В фитнес-индустрии готовятся подсчитывать убытки от введения системы QR-кодов.