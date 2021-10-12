В Котельниково искали «клад Степана Разина»: поисковые таланты показали участники 1-го фестиваля кладоискателей

Фото: Ирина СИМОНОВА

Закрытие 1-го фестиваля любителей приборного поиска ВОЛГА-ДОН ФЕСТ прошло в конце сентября в открытой степи под Котельниково. Однако, в связи с эпидемиологической обстановкой в стране мероприятие прошло с ограниченным количеством присутствующих и при соблюдении всех распоряжений Роспотребнадзора.

Праздник собрал взрослых и юных кладоискателей не только из Волгоградской области, но и других регионов России. Котельниковский край славится героями прошлого. Степан Разин, Емельян Пугачев снискали Котельниково славу казачьей вольницы, заложили устои и обычаи котельниковской исконно казачьей земли. Поэтому важной частью праздника стали конные скачки для взрослых участников и катание на пони для совсем маленьких казачат.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Начинание котельниковцев поддержали сотрудники градообразующего предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий» в рамках программы «20 добрых дел «ЕвроХима», приуроченной к двадцатилетию компании российского бизнесмена Андрея Мельниченко.

Хорошие знания казачьих обычаев и истории юные наследники Степана Разина показали во время викторины «Котельниково – земля героев», которую провел для гостей фестиваля молодой специалист «ЕвроХим-ВолгаКалия». А физическую подготовку - во время организованного компанией детского благотворительного забега. Конечно же, все участники получили небольшие подарки и сувениры от «ЕвроХим-ВолгаКалия».

Центральным событием фестиваля стал, конечно же, приборный поиск «кладов Степана Разина», в роли которых выступили металлические призовые предметы. Кроме того, в этот день котельниковцы и гости города соревновались в метании лопат, участвовали в лотерее, конкурсах «Поле чудес» и «Ковбой поиска».

«Мы гордимся историей родного края и рады продолжать традиции наших героических предков – героев казачества, - отметила организатор фестиваля, блогер канала «Неженские интересы» Дарья Бойко. – Благодарим компанию «ЕвроХим-ВолгаКалий» за поддержку нашего начинания. Уверена, что в будущем совместно с этим предприятием мы реализуем еще много интересных акций».