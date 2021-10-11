Сергей Светлаков снова всё отключил

Фото: АО "СТС"

Во втором сезоне его ведущий Сергей Светлаков продолжает будоражить воображение звёздных участников, попавших в кромешную тьму. При этом герои не знают, с кем им доведётся разделить неизвестность, какие испытания их ждут, а порой — и в какой проект они попали.

В этот раз актёры, блогеры, музыканты и телеведущие проходили испытания парами. Так, Екатерина Волкова снова оказалась на съёмках с коллегой по сериалу «Воронины» Юлией Куварзиной, благодаря которой преодолела герпетофобию: «Для меня это подвиг! Всю жизнь боялась змей, дважды не могла пройти испытание со змеями в "Форте Боярд" и вот решилась взять в руки змею. И всё это благодаря поддержке Юли».

Фото: АО "СТС"

Другой участнице шоу — известной телесвахе Розе Сябитовой — тоже помогла партнёрша — 29-летняя дочь Ксения. «Я в расслабленном состоянии, потому что рядом дочка: она у нас молодая, активная, ещё и мой директор, пусть она парится, — шутила ведущая. — Но, вообще, я адреналинщица. Сейчас у меня жизнь размеренная, без молодых любовников и хайпа. Скучно, вот и пришла за эмоциями».

Накануне съёмок звёзды не подозревали, с кем пройдут испытание темнотой. Так, актриса Анна Цуканова-Котт, которая в итоге оказалась в дуэте с блогером Димой Гордеем, вспоминает, что связалась с разными кандидатами в попытках выяснить правду: «Сначала я думала, что это Саша Незлобин, который ранее писал мне по другому вопросу. Потом позвонила Саше Якину, связалась с Пашей Прилучным и Сашей Головиным, но никто не признавался».

Фото: АО "СТС"

Во втором сезоне зрители снова увидят пару блогеров — Айзу Долматову и Олега Майами, которые на момент съёмок встречались. Тогда герои признавались, что их отношения начались благодаря другому проекту СТС «Форт Боярд». «Мы были в разных командах, но жили в одном отеле, и как-то решили поужинать вместе, — вспоминала пара. — Спасибо СТС, что соединили нас! Теперь наша жизнь — сплошное экстремальное шоу».

В одном из выпусков свои силы во второй раз попробуют лучшие участники первого сезона: Даня Милохин, Владимир Маркони, Алла Михеева, актёры шоу «Уральских пельменей» Ксения Корнева и Роман Постовалов и другие звёзды. «Помню, как после съёмок в первом сезоне был дикий передоз эмоций: я долго не мог уснуть. Теперь вдвоём, конечно, легче и спокойнее. Но неизвестность — вот что самое страшное даже для тех, кто уже был в шоу», — делился Даня Милохин, который в этот раз участвовал с пранкером Гурамом Нармания.

Кстати, экс-девушка Дани и модный тиктокер Юля Гаврилина испытания проходила в паре с бывшим парнем Ольги Бузовой — Давой: «Я рада, что рядом был Дава, который меня поддерживал. Просто я очень эмоциональная, а здесь ведь идёшь в неизвестность и не понимаешь, как всё выглядит вокруг». Её партнёр по шоу также добавлял, что подружился с Юлей: «Мы как-то сплотились, потому что в таких экстренных ситуациях важна поддержка. Особенно в испытании со змеями, где были ощущения — будто я с бывшей лицом к лицу».

Фото: АО "СТС"

Героям помогала не только поддержка партнёров, но и детские воспоминания, как это случилось у Светланы Пермяковой в испытании с участием овец. «У меня мама в своё время пряла, — вспоминает актриса. — Привозила скатанную баранью шерсть, разбирала, мыла, потом могла носочки связать из неё. Я и сама умею прясть, поэтому, когда в темноте прикоснулась к животному, сразу поняла, что это овца или баран».

Овцы, змеи, тараканы, скорпионы, крокодилы, пауки, игуаны и многие другие животные и насекомые пугали героев во втором сезоне. Кроме представителей фауны, в проекте появятся русалка, клоун и даже сам Светлаков, которого участники попытаются нащупать в темноте.

В каждом выпуске шоу пары героев по очереди проходят три одинаковых испытания в тёмной комнате, не зная, что их там ждёт. После выполненного задания участники занимают свой люк. Тот, у кого наименьшее количество очков, выбывает из игры, проваливаясь в дыру на месте люка. В финале побеждает дуэт, обуздавший своё воображение и набравший максимальный балл. Реклама. 16+