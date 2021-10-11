Защищая медиков, спасаем жизни пациентов: волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» передали больнице очередную партию средств защиты

Фото: Ирина СИМОНОВА

Благодаря активной разъяснительной работе, личному примеру руководителей и четко налаженному процессу вакцинации непосредственно на предприятии, прививку от коронавирусной инфекции получили 97% работников всех предприятий котельниковской площадки строительства ГОКа.

«ЕвроХим-ВолгаКалий» предпринимает все возможное, чтобы снизить угрозу распространения COVID-19 и в городе Котельниково.

По решению оперативного штаба компании «ЕвроХим» в период пандемии волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» уже передали котельниковским медикам тысячи единиц масок, комбинезонов, бахил и другого защитного снаряжения, дезинфицирующие средства, термоконтейнеры для перевозки вакцин и другое оборудование, необходимое для работы ковидного госпиталя.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В сентябре главврач Котельниковской ЦРБ Дмитрий Кочетков получил из рук молодых специалистов Гремячинского горно-обогатительного комбината еще одну партию масок и средств дезинфекции.

«Мы очень благодарны медикам за самоотверженность, упорство, верность профессиональному долгу, с которыми они спасают жизни пациентов и противостоят опасной инфекции. Наш вклад в борьбу с пандемией – это массовая вакцинация всего коллектива нашего предприятия и средства защиты для докторов, которые сделают их труд более безопасным», - отметили волонтёры «ЕвроХим-ВолгаКалия».