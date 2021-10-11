Потенциал Волгоградской области представили в Беларуси под новым брендом

Более 40 волгоградских предприятий презентовали свои возможности в Беларуси. Фото: комитет экономической политики и развития ВО

Более 40 волгоградских предприятий презентовали свои возможности на Белорусском промышленно-инновационном форуме. Делегация региона во главе с первым вице-губернатором Александром Дорждеевым побывала на ведущих предприятиях Минска, Могилева и Витебска, провела деловые встречи с партнерами, подписала ряд соглашений, производители представили свою продукцию на специализированных выставках. Волгоградская область показала свой потенциал под новым брендом.

Напомним, новым символом Волгоградской области стала латинская буква V, в которой заложено множество смыслов. Новый бренд региона становится узнаваем не только в России, но и за пределами страны. Его представили на Международном туристическом форуме в Москве, увидели во Франции, теперь и в Беларуси.

Презентовали свою продукцию в рамках выставки «ТехИноПром» не только крупные волгоградские производители, но и десять малых и средних предприятий, которым помог региональный Центр поддержки экспорта. В Беларуси показали 3-D и 5-D принтеры, сэндвич-панели и изделия из полимеров, электротехнику, оборудование для транспортировки нефти и многое другое. Бизнесмены провели переговоры по расширению рынка сбыта, нашли новых партнеров, заключили предварительные договоренности.

Делегация региона. Фото: комитет экономической политики и развития ВО

По итогам 2020 года на Беларусь приходится 5,4% объема внешней торговли региона, республика на шестом месте по объему экспорта волгоградских товаров и на пятой позиции по объему импорта. Новое соглашение между администрацией Волгоградской области и правительством Беларуси о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве будет способствовать не только увеличению товарооборота, сообщили в комитете экономической политики и развития региона.

В планах расширение программы детского, молодежного и медицинского туризма, взаимодействие профсоюзов и создание партнерских связей в других отраслях. Всюду Волгоградская область предстанет уже под новым брендом, который в перспективе должен сделать регион более узнаваемым и поспособствовать продвижению волгоградских товаров и услуг на международный рынок.

Напомним, новый бренд региона разрабатывали исходя из долгосрочной стратегии социально-экономического развития. В брендбуке выделили разными цветами пять основных направлений, среди которых образование, промышленность и туризм.