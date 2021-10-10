Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 10 октября: умерли более 3 тысяч человек

За сутки подтвердили еще 24 смерти от ковида. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В России за последние сутки более 28,6 тысячи новых заболевших COVID-19. Волгоградская область с 369 случаями коронавируса на 17-м месте среди регионов. Соседние Воронежская и Ростовская области в первой десятке, там каждый день регистрируют более 500-600 заразившихся. Всего за время пандемии заболели ковидом 95,7 тысячи волгоградцев. И по этому показателю регион занимает 13-е место в стране. Число умерших от ковида превысило 3 тысячи человек. На следующей неделе пенсионеров вернут на самоизоляцию, а с 18 октября невакцинированные не смогут пойти в кино и театр, в МФЦ и спортзал. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 10 октября 2021 года.

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Смерть от коронавируса еще 24 волгоградцев подтвердил оперштаб за минувшие сутки. Пока это те, кто скончался еще в августе. Последний летний месяц побил все печальные рекорды. По данным Росстата в ковидных госпиталях за это время скончались 1295 человек, у 935 из них коронавирус признали основной причиной смерти. За год смертность от коронавируса в Волгоградской области выросла в 35 раз. Всего в официальной статистике на сегодня 3014 жителей региона, скончавшихся от COVID-19. В России за сутки 962 летальных исхода, за полтора года от ковида умерли 216 тысяч 415 человек.

Статистика по стране.

Выписка из ковидных госпиталей в выходной по традиции меньше, чем в будни. В субботу закрыли больничный 281 пациент, всего выздоровели более 85,1 тысячи волгоградцев, перенесших коронавирус. В больницах остаются более шести тысяч человек, состояние многих из них медики оценивают как тяжелое.

Поэтому с 18 октября 2021 года невакцинированные и не переболевшие коронавирусом в Волгоградской области не смогут заниматься спортом, поплавать в бассейне, сходить в кино, в музей, на концерт и в театр. Закроют для этой категории и салоны красоты, солярии и фитнес-центры (подробности). Напомним, на сегодня сделали прививки около 900 тысяч волгоградцев.