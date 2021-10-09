Названы самые посещаемые волгоградцами регионы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Самым популярным регионом среди жителей Волгоградской области, предпочитающих путешествовать по России, в августе-сентябре стала Москва. На втором месте Краснодарский край, на третьей строчке - Ростов-на-Дону. На четвертом месте - Камчатка, и замыкает топ-5 Махачкала. Эта статистика актуальна для путешественников 25-65 лет, среди людей старше 65 лет Камчатка оказалась на третьем месте после Москвы и Краснодарского края.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самым популярным местом для приезжающих в Волгоград, пожалуй, остается Мамаев курган. Билайн в сентябре на 30% ускорил мобильный интернет в районе мемориального комплекса (в целом по Волгоградской области мобильный интернет у оператора стал на 73% быстрее по сравнению с летом прошлого года). Посетители мемориала могут в режиме онлайн делиться своими впечатлениями, выкладывать видео или пользоваться мобильным приложением «Мамаев курган», которое было разработано Билайн совместно с музеем. В приложении доступен аудиогид, благодаря QR-кодам можно получить дополнительную информацию о памятниках на экране смартфона.

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Самым популярным регионом для поездок среди всех россиян, по данным Билайн, оказалась Камчатка. Туда отправились почти 20% из тех, кто решил покинуть домашний регион. Ее предпочли остальным регионам жители Краснодара, Ставрополя, Уфы, Казани, и многих других городов России. Мужчин среди них оказалось почти в два раза больше, чем женщин, а самый распространенный возраст путешественников - 25-45 лет (таких почти 40%). Молодежь в возрасте до 25 лет ездила по России в августе-сентябре меньше всех.

Из тех, кто в августе уехал в другой регион, домой в сентябре вернулась почти половина. Больше всего путешествуют москвичи - краснодарцы, на третьем – жители Санкт-Петербурга, четвертая строчка за Ставрополем, а на пятой позиции - Уфа.