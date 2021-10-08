ВТБ присвоен наивысший класс в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса

Банк ВТБ получил наивысший класс рейтинга – A1 – по итогам Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса – 2021, подтвердив максимально высокий уровень организации работы по предупреждению коррупции и внимание руководства банка к вопросам антикоррупционной политики.

«Мы принимаем участие в рейтинге с момента его учреждения в 2019 году. Это хорошая возможность объективно оценить и публично подтвердить соответствие комплаенс-процедур, внедряемых в банке, лучшим мировым практикам. Построение эффективной системы противодействия коррупции, способствующей минимизации экономических и репутационных рисков, – это один из важных факторов повышения инвестиционной привлекательности компании и внедрения ESG-факторов в повседневную жизнь банка», – сказал руководитель департамента комплаенс контроля и финансового мониторинга, старший вице-президент ВТБ Александр Яковлев.

Рейтинг организован Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), его цель – повышение открытости и прозрачности российского бизнеса с помощью публикации уровня соответствия деятельности компаний положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции - Требования и рекомендации по применению». Рейтинг позволяет увидеть, насколько крупнейшие компании страны готовы эффективно использовать и публично раскрывать свои системы управления противодействием коррупции.

В состав рейтингового комитета входят различные специалисты, руководители антикоррупционных служб крупнейших компаний, информационных и консалтинговых организаций, представители РСПП и Центра развития корпоративных отношений и разрешения экономических споров. Методология рейтинга размещена на сайтах Российского союза промышленников и предпринимателей (http://rspp.ru) и Антикоррупционной хартии российского бизнеса (http://against-corruption.ru).

В 2021 году в рейтинге участвовали 59 компаний, возглавляющих перечень «ЭКСПЕРТ 400 – рейтинг крупнейших российских компаний».

Справка:

Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденный Президентом Российской Федерации, поставил перед бизнес-сообществом задачу развития механизмов предупреждения коррупции в деловой среде.

Российский союз промышленников и предпринимателей, осознавая потребность в коллективных усилиях для продвижения антикоррупционных стандартов в предпринимательском сообществе, в 2012 году стал инициатором Антикоррупционной хартии российского бизнеса, объединившей компании, поставившие целью развивать меры противодействия коррупции. Банк ВТБ является участником Хартии с 2013 года.

Анализ деклараций, регулярно предоставляемых участниками Хартии в РСПП, показал, что крупный бизнес в России располагает передовыми системами управления противодействием коррупции, активно и умело встраивает их в механизмы внутреннего контроля и управления рисками.

В 2019 году Бюро Правления РСПП было принято решение о формировании первого отечественного рейтинга компаний с эффективной антикоррупционной политикой.