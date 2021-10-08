Реконструкция, сохраняющая природу

Фото: Полина СОЛОМИНА

В один из солнечных дней октября более десятка автомобилей собрались у здания районной администрации Ольховского района и спустя некоторое время отправились к живописным берегам Иловли – третьему по величине притоку Дона. Помимо промысловых здесь обитает несколько видов рыб, занесенных в Красную книгу.

Прямо на берегу состоялось рабочее совещание Экологического совета при Волгоградской областной Думе. Тема - соблюдение природоохранного законодательства при заборе водных ресурсов для нужд строительства и возврате их в реку Иловлю.

Инициатором проведения совещания выступил Комитет по охране окружающей среды Облдумы. В мероприятии приняли участие главы сельских поселений, руководство Ольховского района, представители контролирующих надзорных ведомств из Волгограда, депутаты регионального парламента, а также представители эксплуатирующей и строительной организаций из Самары.

В целях экологической безопасности и сохранения природных ресурсов

Фото: Полина СОЛОМИНА

По территории Волгоградской области проходит ветка магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев – Тихорецк, протянувшаяся от села Ефимовка в Котовском районе до села Зензеватка Ольховского района. За десятилетия эксплуатации отдельные участки выработали нормативный срок и требовали плановой реконструкции. Для предотвращения аварийных ситуаций ПАО «Транснефть» утвердило программу реконструкции и строительства МН Куйбышев – Тихорецк, и в сентябре 2019 года работы начались. Техническим заказчиком и организатором работ выступает самарское предприятие «Транснефть – ТСД».

Реконструкция магистрального нефтепровода Куйбышев – Тихорецк является самым крупным проектом, реализуемым в данный момент компанией. Он предусматривает замену 33 участков общей протяженностью более 828 км и реконструкцию шести нефтеперекачивающих станций. Один из участков – тот, о котором идёт речь.

– За два года, с сентября 2019 -го по сентябрь 2021-го, выполнен огромный объём работ, – отвечая на вопросы членов Экологического совета, рассказал Александр Вдовин, заместитель генерального директора по подготовке производства ООО «Транснефть – ТСД».

– Только на территории Волгоградской области осуществлена реконструкция трубопровода, протяженностью более 128 км, по Ольховскому и Котовскому районам – 55 км, в том числе – подводного перехода через реку Иловлю, длиной 366 м, двух переходов через ручей Большая Казанка, длиной 616 метров, четырёх переходов через автодороги и железнодорожные пути, а также 72 пересечений с инженерными коммуникациями.

Особо стоит подчеркнуть, что работы проводятся с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности, в полном соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией, прошедшей государственную экспертизу, и на основании полученного в Минстрое РФ разрешения на строительство. Каждый этап (до начала, во время их проведения и после окончания) сопровождался строгим экологическим контролем.

В Волгоградское водохранилище, реки Дон и Кубань выпущено 60 тысяч мальков стерляди, осетра, сазана и толстолобика

Фото: ООО «Транснефть – ТСД»

Много вопросов у общественников возникло в связи с забором воды из Иловли для строительства. Местных жителей всерьёз волновали насосные станции, установленные на берегу реки, производившие закачку воды во временный амбар-накопитель. Дескать, речка обмелеет, рыбу в трубу затянет. Начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования ООО «Транснефть – ТСД» Елена Васильева рассказала, что водозабор осуществлялся через рыбозащитное устройство, которое обеспечивает сохранение не только взрослых особей, но и молоди от гибели или травмирования. После гидравлических испытаний трубопровода (мировая практика, именно напором воды под давлением проверяется надежность сварных швов) воду отстаивали не менее 8 часов. Далее её качество исследовали специалисты аккредитованной лаборатории. И только после того, как пробы показали «норму», весь объем забранной воды был возвращён в те же водоёмы, в чём участники совещания могли убедиться лично, посетив опустошенный накопитель.

Также в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды, сохранения водных биоресурсов и среды их обитания за 2 года специалисты «Транснефть – ТСД» в присутствии представителей контролирующих органов выпустили в Волгоградское водохранилище, реки Дон и Кубань порядка 260 тысяч мальков стерляди, осетра, сазана и толстолобика. Так что рыбаки беспокоились напрасно: рыбные запасы не уменьшились, а наоборот, пополнились, в том числе ценными промысловыми видами.

Основные этапы реконструкции участка магистрального нефтепровода Куйбышев - Тихорецк в Волгоградской области планируется завершить до конца этого года. Биологическая рекультивация почвы будет проводиться в теплый период 2022 года. В ходе выездного заседания члены Экологического совета и представители Комитета по охране окружающей среды и природопользованию Волгоградской областной Думы получили гарантию, что все эти работы будут проведены с соблюдением экологических норм, под строгим контролем общественности и природоохранных органов.

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