Четыре человека пострадали в столкновении маршрутки с иномаркой в Волгограде

Очевидцы аварии остановили проезжавшую мимо скорую помощь. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная авария случилась вечером в воскресенье, 10 октября, в Ворошиловском районе Волгограда. На улице Рабоче-Крестьянской около ТЮЗа столкнулись маршрутка №110 и Kia Rio. Ранения получили четыре человека, в том числе двое детей. Чтобы помочь пострадавшим, очевидцы аварии остановили проезжавшую мимо скорую помощь, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

- Все четверо пострадавших из легкового автомобиля. 38-летнюю женщину водителя бригада скорой помощи доставила в Волгоградскую областную больницу №1, 40-летнюю пассажирку – в больницу №22, 10-летнюю девочку и 11-летнего мальчика госпитализировали в больницу №7, - сообщили «КП-Волгоград» в облздраве.

К счастью, в 110-й маршрутке никто не пострадал. По предварительным данным, микроавтобус Ford Transit ехал без пассажиров и не по маршруту. Водитель не уступил дорогу легковому автомобилю при повороте на улицу Иркутскую.

- Водитель был не на маршруте, при повороте налево с улицы улице Рабоче-Крестьянской не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Kia Rio, - сообщили в региональном главке МВД России.