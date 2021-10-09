Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 9 октября: заболеваемость бьет рекорды, регион переходит на QR-коды

Все больше людей ежедневно узнают о положительном результате мазка на коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом поставила Волгоградская область 9 октября. За сутки у 370 жителей региона подтвердился COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заразились новой коронавирусной инфекцией более 95 тысяч человек в нашей области. Регион по-прежнему входит в число субъектов РФ, где заболеваемость постоянно растет. По числу новых случаев 9 октября мы на 17-м месте в стране. Также наша область вошла в число тех субъектов, где ужесточили карантинные требования: на самоизоляцию отправили всех невакцинированных граждан старше 65 лет. А с 18 октября регион готовится жить по QR-кодам. Непривитым жителям будет закрыт вход в культурные учреждения, фитнес-клубы и многие заведения в сфере услуг. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 9 октября 2021 года.

370 заболевших за сутки – пока что рекордный суточный прирост заболевших. Умерших на 9 октября – 22 человека. Это не самая большая цифра, которая была в этом месяце, но не менее страшная. Смертность от коронавируса за год в Волгоградской области выросла в 35 раз. 2990 человек по данным оперативного штаба потеряла наша область с начала пандемии. По уточненным данным Росстата, только в августе 2021 года от COVID-19 в регионе скончались 935 человек.

Побит очередной рекорд заболеваемости. Инфографика: Яндекс.

340 человек смогли победить болезнь, их выписали по причине выздоровления. Тем, кто перенес ковид тяжело, в Волгоградской области предлагают пройти реабилитацию после COVID-19. Всем переболевшим положена бесплатная диспансеризация, во время которой посмотрят показатели крови, оценят работоспособность легких после пневмонии и выполнят ряд других исследований. Обращаться нужно в свою поликлинику. В течение 6 месяцев после больницы волгоградцы смогут пользоваться QR-кодом о перенесенном заболевании. Он позволит посещать спортзал, кино, театры, культурные и спортивные мероприятия.